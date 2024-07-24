منتدى تونس العالمي: إطلاق الشبكة التونسية للجالية بإفريقيا

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تمّ إطلاق "الشبكة التونسية للجالية بإفريقيا"، من قبل مجلس الأعمال التونسي الإفريقي على هامش ندوة منتدى تونس العالمي، الذي نظمته جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا أمس، الثلاثاء، بتونس.



وتنظم الشبكة التونسية للجالية بإفريقيا إلى التحالف العالمي للكفاءات التونسيّة، الذّي أحدث منذ سنة 2023، من قبل جمعيّة التونسيين خريجي المدارس العليا وجمعيات الكفاءات التونسيّة الناشطة، خصوصا، بتونس وفرنسا والمملكة المتحدة، وألمانيا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والشرق الأوسط.





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وتسعى الشبكة التونسيّة للجالية بإفريقيا إلى تجميع التونسيين المقيمين بأفريقيا وإحداث منصّة لتحفيز التبادل والتعاون والتشبيك وتطوير الفرص الاقتصادية والإجتماعية. وستسمح هذه الشبكة من تدعيم الروابط بين تونس والبلدان الإفريقية مع تثمين خبرات وكفاءات الجالية التونسيّة في القارّة.



كما تطمح الشبكة لأن تكون قوّة إقتراح ونشاط لأجل نماء تونس والقارّة الإفريقيّة فضلا عن تقوية التعاون جنوب جنوب. كما ستؤمن الشبكة، إلى جانب ذلك وبالشراكة مع مجلس الأعمال التونسي الإفريقي والتحالف العالمي للكفاءات التونسيّة، مرافقة الفاعلين الاقتصاديين على مستوى الأسواق الإفريقية.