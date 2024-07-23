صفاقس: إنطلاق الدورة 26 للمعرض الجامعي تزامنا مع افتتاح متحف ذاكرة جامعة صفاقس

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تزامنا مع افتتاح متحف ذاكرة جامعة صفاقس، إنطلقت اليوم الثلاثاء، بقصر المعارض بصفاقس، الدورة 26 للمعرض الجامعي تحت شعار "جامعة صفاقس ... طريقك إلى التميز"، وذلك بحضور جميع مكونات جامعة صفاقس والفاعلين في الشأن الجامعي من طلبة جدد، وحاملي شهائد عليا، ومدرسين، وباحثين، وأولياء، وصناعيين، ومهنيين.



ويشمل المعرض، الذي يتواصل على مدى يومين، تقديم المنتوج العلمي ونتائج البحوث الجامعية، وعرض مشاريع ختم الدروس، علاوة على تخصيص فضاء للتوجيه الجامعي قصد مساعدة حاملي شهادة الباكالوريا الجدد على الاختيار الأنسب لعروض التكوين والشعب والاختصاصات.

وأفاد رئيس جامعة صفاقس السابق، عبد الواحد المكني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن "المعرض الجامعي الذي دأبت جامعة صفاقس على تنظيمه منذ سنة 1998، يتزامن كل سنة مع فترة التوجيه الجامعي، للإجابة على أسئلة الطلبة الذين يفوق عددهم 30 ألف طالب مرفوقين بأوليائهم.



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وأوضح أن أسئلة الطلبة تتمحور حول مكان الدراسة، وكيفية الحصول على شغل، وفرص البحث عن شغل خارج الوطن والإندماج هناك، مع تزايد التساؤل حول العنصر الأخير في السنوات الأخيرة، لنجد أنفسنا حيال إشكالية هجرة الكفاءات والأدمغة والتي يمكن تفاديها عبر إصلاح شامل وعميق لمنظومة التعليم بكافة مراحلها، وإصلاح جودة التكوين، من أجل فتح آفاق التشغيل ، وفق تقديره.

من جهته، أفاد منسق المعرض الجامعي ومدير مركز المهن واشهاد الكفاءات بجامعة صفاقس، محمد بلحاج، بأن "التوجيه الجامعي يبقى الرهان الرئيسي والهاجس الوحيد للطلبة الجدد، لذلك يشهد المعرض الجامعي منذ إحداثه سنة 1998، إقبالا منقطع النظير، باعتباره فضاء يتيح للطلبة التواصل مع الأساتذة والمؤطرين لمساعدتهم على الإختيار.

وأوضح أن النسخة الجديدة من المعرض الجامعي، تتميز بتخصيص فضاء للنوادي، وجوائز، ومسابقات في الذكاء الإصطناعي والإنترنات، إلى جانب المحافظة على مكوناته المعهودة في الدورات السابقة، على غرار فضاء الجامعات والمؤسسات الجامعية والمسابقات والمخابر البحثية، وتقديم المنتوج العلمي ونتائج البحوث الجامعية لدى القطاع الصناعي، وعرض مشاريع ختم الدروس.

وأشار إلى انخراط جامعة صفاقس منذ الدورة السابقة في الإعتماد والإشهاد حتى تكون المؤسسات الجامعية التابعة لها متميزة ذات صبغة عالمية، تمكن الطلبة من مواصلة مشوارهم العلمي ليس فقط بنجاح وانما بتميز على المستوى الوطني والدولي".

من جهتهم، أعرب عدد من الطلبة الجدد من حاملي شهادة الباكالوريا عن "تثمينهم للمعرض الجامعي، بإعتباره يساهم بفضل الأساتذة والمؤطرين الموجودين في أجنحة المعرض في توجيههم ومساعدتهم على حسن الإختيار"، وفق تقديرهم.

وأجمع عدد من الأساتذة والمؤطرين في أجنحة المعرض بمختلف إختصاصاتها على توفر آفاق الشغل في جميع الإختصاصات سواء منها العلوم الإنسانية أو العلوم الصحيحة، معتبرين أنّ "آفاق الشغل تفتك ولا تهدى"

ودعوا الطلبة الجدد، بالمناسبة، إلى البحث عن هذه الآفاق التشغيلية حتى يضمنوا مكانتهم في سوق الشغل، وذلك بفضل توجيه المؤطرين لهم ومساعدتهم على حسن إختيار الشعب الملائمة لهم، وهو ما يتيحه لهم المعرض الجامعي".

وتزامنت الدورة 26 للمعرض الجامعي مع افتتاح متحف ذاكرة جامعة صفاقس الذي يضم عناصر متحفية من جامعة صفاقس، ويمثّل قبلة للطلبة والتلاميذ والمثقفين من الداخل، والزوار الأجانب لتعريفهم بتاريخ هذه الجامعة، في إنتظار أن تبادر وزارة الإشراف بتعيين موظفين إثنين على المخزن وعلى المتحف، وفق ما أفاد به رئيس جامعة صفاقس السابق.

يشار إلى أن جامعة صفاقس قد دأبت على تنظيم المعرض الجامعي منذ السنة الجامعية 1997-1998 وترسيخه في تقاليد الحياة الجامعية باعتباره يمثل مدخلا للتفاعل والملاءمة بين الجامعة والمحيط وفق رؤية جديدة لدور الجامعة كمحرك للتنمية على الصعيدين الوطني والجهوي، علاوة على البناء المشترك لمسالك التدريس وعروض التكوين الجامعي، مع السهر على تأمين التكوين المستمر الإشهادي أو الهادف إلى تطوير اقتدارات حاملي الشهادات العليا.

كما ترصد لجنة تنظيم المعرض الجامعي سنويا جوائز مالية ومكافآت لأفضل فكرة مشروع تخرج مناقشة أو غير مناقشة، ويقع الإعلان عن النتائج في الاختتام.