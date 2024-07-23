القصرين : فعاليات الدورة 43 لمهرجان السليوم الدولي تفتتح الخميس المقبل بعرض للفنانة الفلسطينية رولا عازر

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-تفتتح فعاليات الدورة 43 لمهرجان السيليوم الدولي بالقصرين يوم 25 جويلية الجاري بعرض فني للفنانة الفلسطينية رولا عازر وتختتم يوم 16 أوت 2024 بحفلة فنية طربية تحييها الفنانة التونسية أمينة فاخت .



وتلتئم جميع عروض و سهرات المهرجان بفضاء المسرح الأثري الروماني " السيليوم" الذي يعدّ أحد أصغر المسارح الرومانية بكامل شمال افريقيا حيث لا تتجاوز طاقة استيعابه الالف متفرج ، و ستساهم المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالقصرين في إكساء رحكه بقطع من المرقوم والزرابي البربرية والتحف والمنتوجات التقليدية التي جادت بها أنامل حرفيي وحرفيات هذه الربوع، في سبيل تعزيز التراث الثقافي وإضفاء طابع تقليدي وجمالي على المكان كموقع أثري سياحي ثقافي حضاري فضلا عن التعريف بالموروث التقليدي للجهة وحث الزّوار والفنانين والإعلاميين والفاعلين الثقافيين على التسويق له.

وتتضمن سهرات الدورة 43 لمهرجان السيليوم الدولي عروضا فنية طربية وشعبية يؤثثها كل من وليد التونسي يوم 26 جويلية الجاري وزينة القصرينية يوم 28 من الشهر نفسه و الثنائي ياسر جرادي وشيراز الجزيري يوم 31 جويلية والشاب بشير والشابة مريم الدزيرية يوم 5 أوت المقبل وأسماء سليم يوم 6 أوت إلى جانب عرضي راب لعلاء و"ألفا" يومي 8 و 12 أوت، فضلا عن عرض مسرحية "المهفات" للأمين النهدي ورياض النهدي وعبد القادر دخيل ومحسن بولعراس مع عرض مسرحي ثان لسماح الدشراوي.



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وسيكون للأطفال نصيب من هذه التظاهرة الثقافية الموسيقية السنوية التي أصبحت منذ سنة 2013 دولية ، حيث تمت برمجة عرض "عمي ونيس" لونيّس مغزاوي وسيرك "باباروني" يومي 1 و 3 أوت 2024 .

وذكر المدير الفني للدورة 43 لمهرجان السيلوم الدولي توفيق قسومي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن سهرات المهرجان ستكون رائقة لجمهور مدينة القصرين والمدن والولايات المجاورة لها باعتبارها دورة تجمع بين ماهو طربي و ماهو شعبي وشبابي ومسرحي وبين ماهو فلسطيني وآخر في إطار التبادل الدولي سيحدد لاحقا إلى جانب العروض الموجهة للأطفال ، مشيرا إلى أن كافة العروض ستكون في متناول الجميع فهي تتراوح بين 5 و20 دينارا وستكون أغلبها في حدود 10 دينارات علما بأن العروض المذكورة هي مدعومة من قبل وزارة الثقافة والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية مع دعم من المجلس الجهوي لولاية القصرين وبلدية القصرين .

وكشف قسومي بالمناسبة عن ميزانية هذه الدورة المقدرة بحوالي 200 ألف دينار ثلثها للوجستيك والتنظيم والتي قال " إنه من الصعب جدا أن يتم بهذه الميزانية برمجة عروض دولية كبرى تأخذ بعين اعتبار ما يطلبه الجمهور .

وبين في سياق متصل أنه كان تم طرح فكرة الانفتاح على العديد من الفضاءات والمؤسسات الثقافية بالجهة وتكريم ثلة من المبدعين غير أنه لأسباب مالية بحتة تم العدول عن هذه الأفكار كما تم الغاء عدة عروض بعد أن كان المهرجان في الدورات السابقة يضم 30 سهرة .

جدير بالذكر ان الدورة السابقة من مهرجان السليوم الدولي بالقصرين حظيت بدعم خاص واستثنائي من قبل وزارة الشؤون الثقافية عبر دعمها ب9 عروض فنية قيّمة احتضنها مهرجان قرطاج الدولي السنة الفارطة و تمت برمجتها خلال الدورة 42 لمهرجان السيليوم الدولي تحت عنوان " قرطاج في ضيافة السيليوم " .