سوسة /اجراءات مرورية بمناسبة مهرجان اوسو واحياء حفل فني بساحة المدن المتوأمة (ادارة المرور)

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افادت ادارة شرطة المرور بأنه تقرراتخاذ جملة من الاجراءات المرورية بمدينة سوسة ، في اطار فعاليات الدورة 61 لمهرجان اوسو، وبمناسبة احياء حفل فني بساحة المدن المتوأمة اليوم الثلاثاء بداية من الساعة السادسة مساء



وبينت ادارة المرور في بلاغ اصدرته اليوم انه يمنع الجولان والوقوف والتوقف على جميع اصناف العربات بكامل شارع الهادي شاكر من ساحة المدن المتوامة الى مفترق رياض النخيل، كما يمنع الوقوف والتوقف بمحيط ساحة المدن المتوأمة وشارع الجزائر وامام حديقة الطيور وشارع عبد الحميد بالقاضي





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ودعت ادارة المرور كلا من القاصدين المنطقة السياحية اعتماد ساحة بورقيبة في اتجاه شارع محمد معروف مرورا عبر الطريق الوطنية رقم 1 والقاصدين وسط المدينة اعتماد جزء من شارع عبد الحميد بالقاضي في اتجاه شارع المنجي سليم ومواصلة السير فيه

واضاف البلاغ ان السيارات التي يتم رفعها بالشوارع المذكورة يمكن لاصحابها ايجادها على مستوى شارع المنجي سليم والعمارات الشمالية.