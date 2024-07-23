إنشاء مجلس شراكة بين منظمات أصحاب العمل بتونس والجزائر وليبيا

اتفقت منظمات أصحاب العمل بكل من تونس والجزائر وليبيا ( الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة بليبيا )، على إنشاء مجلس شراكة وذلك خلال اجتماع للمنظمات الثلاث بالجزائر مساء أمس الاثنين .



وتولى التوقيع على بروتوكول تأسيس هذا المجلس كل منرئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى ورئيس الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة بليبيا محمد عبد الكريم الرعيض .





ويأتي تأسيس هذا المجلس بعد مشاورات بين المنظمات الثلاث توجت بعقد هذا الاجتماع بالجزائر .ويهدف مجلس الشراكة وفق البيان الذي أصدرته المنظمات الثلاث إلى العمل على تحقيق الاندماج الاقتصادي الشامل وتعزيز دور القطاع الخاص في معاضدة الجهود المشتركة للتنمية والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعزيز قدرة الدول الثلاث على مواجهة التحديات الماثلة أمامها.وسيعمل المجلس على دفع العمل المشترك بين هياكل القطاع الخاص في الدول الثلاثة وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين من القطاع للانخراط في الجهود التنموية.بالإضافة إلى تطوير المناطق الحدودية المشتركة وإقامة مناطق للتبادل الحر وانشاء مناطق صناعية ذكيةوسيسهر المجلس على ترتيب ملتقيات للأعمال والشراكة، تضم مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، تعقد بصورة دورية وبالتناوب بين الدول الثلاثة ، إلى الجانب العمل على توحيد الإجراءات الميدانية الكفيلة بتسهيل انسياب السلع وتسهيل التعاملات المالية البينية، مع خلق بنك معلومات موحد يوضع في خدمةالمتعاملين الاقتصاديين للدول الثلاثة..