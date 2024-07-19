الأجندا الثقافية في أسبوع من 20 إلى 26 جويلية 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669a87fc6507e5.50189306_nqlojfmgpekih.jpg width=100 align=left border=0>

سيكون أحباء السمر على موعد نهاية الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل مع عدد من المواعيد الثقافية التي تراوح بين السهرات الموسيقية والعروض المسرحية والفقرات التنشيطية وغيرها من الفعاليات الثقافية المبرمجة في إطار عدد من المهرجانات الصيفية بتونس العاصمة والجهات.



وفي ما يلي الأجندا الثقافية من 20 إلى 26 جويلية 2024 :





...



*مهرجان قرطاج الدولي (س22)

21 جويلية: عرض "كارمن" لمسرح أوبرا تونس (تونس)

23 جويلية: عرض فلامنكو للفنانة "سارا باراس" (اسبانيا)

25 جويلية: حفل الفنان زياد غرسة (تونس)

27 جويلية: حفل الفنان حمزة نمرة (مصر)



*مهرجان الحمامات الدولي (س22)

20 جويلية 2024: سهرة الفنانة اللبنانية كارول سماحة

21 جويلية 2024: عرض" سي المهف"

23 جويلية 2024: عرض مشترك بين بيدوين بورغر السوري الفرنسي وتانيا صالح اللبنانية

25 جويلية 2024: سهرة الأغنية التونسية تحت إدارة المايسترو محمد الأسود وبمشاركة الفنانين غازي العيادي وأسماء بن أحمد ومهدي العياشي

26 جويلية 2024: عرض مسرحية "ألباتروس" للشادلي العرفاوي و جميلة الشيحي



*مهرجان بنزرت الدولي (س22)

20 جويلية: مسرحية Visa لكريم الغربي

22 جويلية: عرض مسرحي مخصص للأطفال بعنوان "برج الأقحوان الذهبي" لدليلة المفتاحي

23 جويلية: عرض "الزردة" لنجلاء التونسية

25 جويلية: عرض "يلا بنزرت نغني"



*مهرجان سوسة الدولي (س22)

20 جويلية 2024: العرض الفني "يالا نغني"

22 جويلية 2024: عرض موسيقي لإذاعة جوهرة أف أم

23 جويلية 2024: عرض OCELOSIA

28 جويلية 2024: عرض مشترك للراشيدية و الفنانة آية دغنوج



*مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية (س22)



20 جويلية 2024: عرض "كونسيرتو مالاقا" من إسبانيا

24 جويلية 2024: عرض "أوركسترا أكاديمية سانتا صوفيا"

27 جويلية 2024: عرض "أوركسترا الحرس الديواني الإيطالي"



*مهرجان المنستير الدولي (س22)

20 جويلية: عرض موسيقي راقص "Mosaique Franco-Tunisisenne (Monastir/voiron"

22 جويلية 2024: الفنانة رؤوف ماهر

24 جويلية 2024: عرض "الرباط يغنّي" من إنتاج جمعية مهرجان المنستير

25 جويلية 2024: مسرحية "بوابة 52" لدليلة المفتاحي

26 جويلية 2024: عرض لموسيقى الراب مع "Samara"



*مهرجان قفصة الدولي (س22)



22 جويلية التخميرة عرض صوفي لمراد باشا

24 جويلية جنجون وبلنڤوس



*مهرجان تطاوين الصيفي الدولي (س22)

20 جويلية: عرض تنشيطي للطفل والعائلة مع صياح بوراس

22 جويلية: سهرة الراب مع النوردو

23 جويلية: مسرحية BIG BOSSA لوجيهة الجندوبي

27 جويلية: الفنان الليبي أيمن الدرسي في عرض فرسان أجواد



*مهرجان تالة (س22)

21 جويلية: عفاف سالم

22 جويلية: عرض تنشيطي للأطفال لكوثر بلحاج أنيستي عزة

24 جويلية: سهرة سمير لوصيف



*مهرجان العبادلة الدولي بسبيطلة (س22)

20 جويلية: الافتتاح الفنان عبد الرحمان الشيخاوي

22 جويلية: عرض للأطفال مع تيمو TV

24 جويلية: الشاب عليلو

26 جويلية: الباليه الايطالي



*مهرجان بلاريجيا الدولي (س22)

20 جويلية: ندوة فكرية صباحا، اضافات الهندسة الرومانية على مسرح بلاريجيا

22 جويلية: عرض جنجون

23 جويلية: فيلم شرف

24 جويلية: البوابة 52 لدليلة المفتاحي

25 جويلية: عرض فني عراقي

26 جويلية: مهدي العياشي



*مهرجان سعيد بوبكر بالمكنين (س22)

20 جويلية: عرض القلة

24 جويلية: عرض مسرحية المايسترو لبسام الحمراوي

25 جويلية: عرض لمجموعة عشق الأنغام



*مهرجان القنطاوي (س22)

20 جويلية: سامارا

22 جويلية: بسام الحمراوي

23 جويلية: رؤوف ماهر

25 جويلية: فوزي بن قمرة، سمير لوصيف

26 جويلية: عرض مسرحية BIG BOSSA



*المهرجان الصيفي بأريانة (س22)

الافتتاح 23 جويلية: درصاف الحمداني

25 جويلية: عرض كورال صلامبو بقيادة المايسترو عائدة النياطي

26 جويلية: عرض لبنى نعمان



*ليالي سكرة الصيفية (س22)

26 جويلية: عرض الافتتاح مع وردة الغضبان

27 جويلية: سهرة الإنشاد الصوفي والأغاني الروحانية مع عادل سلطان

