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استئناف انتاج محطة تحويل الضغط العالي/المتوسط ام العظام (ولاية سيدي بوزيد)

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Publié le Mercredi 17 Juillet 2024 - 23:22 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أعلنت ولاية سيدي بوزيد عبر صفحتها الرسمية ان الأشغال الخاصة بتقوية محطة تحويل الضغط العالي/المتوسط ب"أم العظام "من معتمدية سيدي بوزيد الغربية بلغت مراحلها الأخيرة ومن المنتظر ان يكون استئناف الإنتاج خلال هذه الليلة.

ويشار الى ان محطة "ام العظام "قد دخلت حيز الاستغلال يوم 26 جوان الماضي بعد انتهاء جميع التجارب الفنية وقد بلغت كلفتها 10 فاصل 5 مليون دينار وتأتي في إطار تعزيز منظومة الكهرباء وتفاديا للانقطاعات والاضطرابات في توزيع الكهرباء والماء الصالح للشراب بمعتمديات ولاية سيدي بوزيد وبعض المناطق المجاورة لحدود الولاية.

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ويذكر ان اغلب معتمديات ولاية سيدي بوزيد تعاني منذ الأسبوع الماضي اضطرابات متكررة في التزود بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشراب حيث اعلن اقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسيدي بوزيد ان هذه الاضطرابات ستنتهي اليوم الأربعاء بعد استكمال أشغال تعزيز وتعديل محطتي الجهد العالي ببئر الحفي وام العظام.


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