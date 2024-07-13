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توزر: انطلاق أشغال تنظيف وفتح مسالك بواحة تمغزة توقيا من احتمال نشوب حرائق

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Publié le Samedi 13 Juillet 2024 - 20:08 قراءة: 1 د, 4 ث
      
نفّذت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر، اليوم السبت، حملة تنظيف وإزالة للأخشاب والأعشاب وفتح للمسالك بواحة تمغزة، ستتواصل على مدى 3 أيّام، وذلك ضمن حملات متواصلة تتولى تنفيذها خلية الإرشاد الفلاحي في المنطقة بمساهمة دوائر الغابات والهندسة الريفية والمحافظة على المياه والتربة، هدفها التوقي من خطر الحرائق تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، حسب هاشم كرامتي رئيس حظيرة ومنسق أشغال تنظيف الواحة.


وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحملة تندرج ضمن توصيات اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة لموسم حرائق الواحات خلال فصل الصيف، وللحماية من الخنزير الوحشي باعتبار أن كثرة الأعشاب تمثل مخابئ لهذا الحيوان، ويتم للغرض جهر الخنادق والسواقي وقلع الأعشاب للحد من تكاثرها وتكاثر القصيبة لما تمثله من مناخ ملائم لتكاثر الأوساخ وتكدس الأعشاب الجافة بما من شأنه المساهمة في تقوية منسوب المياه لفائدة الواحة وقطع جذوع النخيل الميتة، وبناء الطوابي، وفتح المسالك الفلاحية، بما يسهل دخول وسائل ومعدات فرق الحماية المدنية.
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وأوضح أن الحملة التي انطلقت منذ بضعة أسابيع وقع الإعداد لها بعقد اجتماعات في مقر المعتمدية جمعت كافة الأطراف، وتم تشكيل فريق تدخل يجمع عمّال من مختلف الدوائر الراجعة بالنظر إلى خلية الإرشاد الفلاحي بتمغزة على أن تتواصل الحملة لتشمل كافة المناطق السوداء التي تشهد عادة نشوب حرائق أو التي تعاني من انسداد المسالك بالأعشاب وغيرها، علما أن الحملة انطلقت من واحتي عين الكرمة وميداس.


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