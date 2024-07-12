وزارة تكنولوجيات الاتصال تمنح شركتين علامة مسدي خدمات حوسبة سحابية وطني

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أسندت وزارة تكنولوجيات الاتصال علامة مسدي خدمات حوسبة سحابية وطني لفائدة كل من شركة "ستاندارد شيرنيغ سوفت واير" وشركة "اي او داتا سنتر" على إثر استكمال دراسة ملفيهما من قبل اللجنة الفنية.



وأعلنت الوزارة، في بلاغ نشرته، امس الخميس، ان اسناد هذه العلامة ياتي في اطار تنفيذ مقتضيات المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023، والمتعلق بالسلامة السيبرنية، والقرار الصادر عن وزير تكنولوجيات الاتصال في 13 سبتمبر 2023 .



وأعلنت الوزارة، في بلاغ نشرته، امس الخميس، ان اسناد هذه العلامة ياتي في اطار تنفيذ مقتضيات المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023، والمتعلق بالسلامة السيبرنية، والقرار الصادر عن وزير تكنولوجيات الاتصال في 13 سبتمبر 2023 .

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وينظم القرار إجراءات وشروط إسناد وتجديد وسحب علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي" وعلامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني"



ومنحت وزارة تكنولوجيات الاتصال علامة تونس 13 افريل 2024 ، علامة "مسدي خدمات حوسبة سحابية وطني" لفائدة

شركة "فوكوس تكنولوجي سولوشن".



وكانت شركة " آي تي ناكست ستاب " اول شركة في تونس على أوّل علامة مسدي خدمات حوسبة سحابية وطني في تونس، وذلك وفق بلاغ اصدرته وزارة تكنولوجيات الاتصال يوم 5 افريل 2024 .



وأقرت تونس مطلع 2023 مرجعية لإسناد علامات ثقة رقمية لفائدة مسدي خدمات الايواء والحوسبة السحابية للذين تتوفر فيهم شروط السلامة السيبرنية والسيادة الرقمية، وعهدت الى الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، مهمة تصنيف مزوّدي خدمات الحوسبة السحابية.



وتتضمن مرجعية إسناد العلامات نماذج الحوسبة المعتمدة على المستوى الوطني والهياكل المُستضيفة لخدمات الحوسبة السحابية ومستويات التحكم والإدارة وطرق الاستخدام.



وتضبط أصناف خدمات الحوسبة السحابية المعتمدة وخصائصها وكيفية توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الهياكل المستفيدة وُمُزودي خدمات الحوسبة السحابية علاوة على الشروط الفنية والإجراءات المستوجبة للحصول على علامات الحوسبة السحابية الوطنية



ويعد الاعتماد على الحوسبة السحابية دعمًا لقطاع الأعمال، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والناشئة، من خلال تمكينها من إطلاق خدمات جديدة مبتكرة وذات قيمة مضافة بشكل أسرع وبتكلفة أقل ومن استفادة من قدرات التخزين الضخمة والمعالجة السريعة التي توفرها الحوسبة السحابية.



ويساهم نظام الحوسبة السحابية بمختلف نماذجه في تجميع الموارد لخدمة العديد من المستفيدين، وترشيد استهلاك الطاقة والتقليل من إنتاج النفايات الإلكترونية وتسهيل تطبيق السياسات العامة وخطط العمل الوطنية والقطاعية ذات الصلة.