رئيس الجمهورية يشرف على موكب تسلم أوراق اعتماد سفراء جدد بتونس

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أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد بتونس ، وفق ما ورد في بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية
والسفراء الجدد هم زايد راشد الكميت الخيارين، سفير دولة قطر بتونس، وبندولانى كينو شينجونج سفيرة جمهورية ناميبيا بتونس مع الإقامة بالجزائر ، وفرانشيسكو خافيير برغوني هيرتادو سفير جمهورية الشيلي بتونس مع الإقامة بالجزائر، وجورج ادواردو وورست كال سفير جمهورية البيرو بتونس مع الإقامة بالجزائر ، واللواء أبوالحسنات محمد خير البشرسفير جمهورية بنغلاديش الشعبية بتونس مع الإقامة بطرابلس
ودار هذا الموكب بحضور منير بن رجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
والسفراء الجدد هم زايد راشد الكميت الخيارين، سفير دولة قطر بتونس، وبندولانى كينو شينجونج سفيرة جمهورية ناميبيا بتونس مع الإقامة بالجزائر ، وفرانشيسكو خافيير برغوني هيرتادو سفير جمهورية الشيلي بتونس مع الإقامة بالجزائر، وجورج ادواردو وورست كال سفير جمهورية البيرو بتونس مع الإقامة بالجزائر ، واللواء أبوالحسنات محمد خير البشرسفير جمهورية بنغلاديش الشعبية بتونس مع الإقامة بطرابلس
ودار هذا الموكب بحضور منير بن رجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
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