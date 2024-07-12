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رئيس الجمهورية يشرف على موكب تسلم أوراق اعتماد سفراء جدد بتونس

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Publié le Vendredi 12 Juillet 2024 - 15:09 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد بتونس ، وفق ما ورد في بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية
والسفراء الجدد هم زايد راشد الكميت الخيارين، سفير دولة قطر بتونس، وبندولانى كينو شينجونج سفيرة جمهورية ناميبيا بتونس مع الإقامة بالجزائر ، وفرانشيسكو خافيير برغوني هيرتادو سفير جمهورية الشيلي بتونس مع الإقامة بالجزائر، وجورج ادواردو وورست كال سفير جمهورية البيرو بتونس مع الإقامة بالجزائر ، واللواء أبوالحسنات محمد خير البشرسفير جمهورية بنغلاديش الشعبية بتونس مع الإقامة بطرابلس
ودار هذا الموكب بحضور منير بن رجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

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