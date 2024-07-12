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كأس أوروبا 2024: الفرنسي فرانسوا ليتكسيه حكما رئيسيا لنهائي إسبانيا-انقلترا

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Publié le Vendredi 12 Juillet 2024 - 09:22 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان له امس الخميس إسناد مهمة إدارة نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بين إسبانيا وإنقلترا للحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسيه.
وافاد الاتحاد أن ليتكسيه (35 عاما) سيشرف على تسيير المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد المقبل بمساعدة الثنائي الفرنسي سيريل موجنيه ومهدي رحموني.
وأضاف بيان الهيئة الاوروبية أن الحكم البولوني شيمون مارتشينياك الذي أدار نهائي كأس العالم-فيفا قطر 2022, عين كحكم رابع لنهائي يورو 2024, فيما تم تعيين الفرنسي جيروم بريسار كحكم تقنية الفيديو المساعد (فار).
وجدير بالذكر أن ليتكسيه أدار ثلاث مباريات في دور المجموعات في الطبعة الحالية من كأس أمم أوروبا المقامة في ألمانيا وهي مقابلات إسبانيا-جورجيا والدنمارك-صربيا وكرواتيا-ألبانيا. كما شارك كحكم رابع في اللقاء الافتتاحي للدورة الذي جرى يوم 14 جوان الماضي وجمعت بين ألمانيا واسكتلندا.
...

ونجح المنتخب الإسباني في التأهل للمباراة النهائية, عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين مقابل هدف ونفس الانجاز حققه المنتخب الإنقليزي الذي تفوق بالنتيجة ذاتها على نظيره الهولندي.


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