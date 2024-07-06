انس جابر تودع بطولة ويمبلدون للتنس من الدور السادس عشر

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ودعت التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالميا ووصيفة النسختين الاخيرتين لبطولة ويمبلدون للتنس المسابقة من الدور السادس عشر اثر هزيمتها اليوم السبت امام الاوكرانية الينا سفيتولينا المصنفة 21 عالميا بنتيجة صفر-2 (1-6 و6-7).





وبلغت انس جابر الدور السادس عشر بتغلبها في الدور الثاني على الامريكية روبين مونتغمري المصنفة 161 عالميا بنتيجة 2-صفر وذلك بعد ان ازاحت في الدور الاول اليابانية مويوكا يوشيجيما المصنفة 70 عالميا بنتيجة 2-صفر.



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وكانت أنس جابر تطمح الى تحقيق أول لقب غراند سلام في مسيرتها الاحترافية عبر بطولة ويمبلدون العشبية بعد ان عاندها الحظ في مناسبتين بخسارتها في نهائيي النسختين الاخيرتين عامي 2022 و 2023.

وخسرت أنس جابر صاحبة الـ29 عاما والمتوجة بـ5 ألقاب في مسابقات رابطة محترفات التنس، نهائي 2022 أمام الكازاخستانية الينا ريباكينا ونهائي 2023 أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.