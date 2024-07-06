نهائي كاس تونس لكرة السلة للكبريات - شبيبة المنازه تفوز على الجمعية النسائية بجمال وتحافظ على لقبها

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توجت شبيبة المنازه بلقب كاس تونس لكرة السلة للكبريات للموسم الرياضي 2023-2024 بعد الفوز على الجمعية النسائية بجمال بنتيجة 82-70 في مباراة الدور النهائي التي اقيمت اليوم السبت بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس.

وهي الكاس الثانية في تاريخ شبيبة المنازه والثانية ايضا على التوالي على حساب الجمعية النسائية بجمال التي فشلت في احراز باكورة تتويجاتها في المسابقة.