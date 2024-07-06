المرصد التونسي للمياه يعلن عن تلقيه 305 تبليغا خلال شهر جوان 2024

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سجل المرصد الوطني للمياه خلال شهر جوان حوالي 305 تبليغ مواطن تعلقت باشكاليات النفاذ الى المياه.

وتخص هذه التبليغات، وفق المرصد، جودة مياه الشرب الموزعة من قبل الشركة الوطنية لتوزيع المياه وبانقطاعات في عمليّة توزيع مياه الشرب دون الإعلان المسبق من قبل الشركة وتسرّب المياه على مستوى شبكة التوزيع الوطنية بالإضافة إلى تحركات احتجاجية ضد صعوبة الوصول إلى مصادر مياه الشرب.



ووفق المرصد فانه تلقى في جوان الماضي على موقعه الإلكتروني 6 تبليغات تتعلق بجودة مياه الشرب و262 تبليغ تعلقت بقطع مياه الشرب و19 تبليغ عن تحركات احتجاجية تطالب بالحق في الماء و18 تبليغ عن تسرب المياه.



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واحتلت ولاية قفصة المرتبة الأولى على مستوى التبليغات (32 تبليغ) تليها صفاقس (30 تبليغ). كما شملت صعوبات الحصول على مياه الشرب ولايات سوسة والمهدية وسيدي بوزيد والكاف والقصرين، وفق المرصد.