فتح باب الترشح لإقامة فنية لفائدة السينمائيات من المنطقة العربية

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تنظم الجامعة التونسية لنوادي السينما إقامة فنية لتطوير مشاريع أفلام قصيرة لفائدة السينمائيات من المنطقة العربية.

وحددت تاريخ 15 أوت 2024 آخر أجل لقبول ترشحات الراغبات في المشاركة.



وتندرج هذه الإقامة في إطار التحضير للدورة الخامسة للمهرجان الدولي لسينما المرأة "بعيونهن "، التي ستقام بمدينة الحمامات من 12 إلى 16 أكتوبر 2024.



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وحسب ما حددته الجامعة في بلاغ نشرته فإن هذه الإقامة الفنية ستقام في مدينة نابل، وهي مخصصة للمترشحات من إحدى دول المنطقة العربية ويكون الترشح عن طريق إرسال ملخص لمشروع فيلم روائي أو تسجيلي قصير مرفق بسيرة ذاتية للمشاركة، ونماذج عن أعمالها السابقة إن وجدت.



وللإشارة فإن "بعيونهن" هو مهرجان سينمائي يهدف إلى تعزيز حضور النساء في مجال السينما وتمكينهن من خلال التعريف بأعمالهن، وتنظيم ورشات تكوينية من شأنها أن تطور مهاراتهن في كتابة السيناريو وغيرها من المهام المرتبطة بالإنتاج السينمائي.