السبت، انطلاق التسجيل في خدمة نشر نتائج " النوفيام" بواسطة الإرساليات القصير

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ينطلق السبت 6 جويلية 2024، بداية من الساعة العاشرة صباحا، التسجيل في خدمة نشر نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي والتقني دورة 2024 بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الجوال لمختلف مشغلي الهواتف الجوالة في تونس.





ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم عبر الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة، بتوجيه إرسالية قصيرة إلى 85005 على النحو التالي:



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NEUF ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان (متكون من 6 أرقام).



ويتلقى المسجلون في هذه الخدمة قبل موعد الإعلان الرسمي عن النتائج إرسالية قصيرة تتضمن كافة تفاصيل الامتحان (القرار والأعداد في مختلف المواد والمعدل ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بأحد المعاهد النموذجية بالنسبة إلى التلاميذ المرشحين إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام.



وستنشر وزارة التربية نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي والتقني دورة 2024 على الموقع الالكتروني التالي: WWW.9web.tn



ومن المفترض أن يتم الاعلان عن النتائج يوم 11 جويلية 2024 حسب روزنامة الامتحانات التي أعلنت عنها وزارة التربية في مستهل السنة الدراسية.



وقد ترشح أكثر من 33 الف تلميذ لاجتياز امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي والتقني دورة 2024، أيام 24و25 و 26 جوان 2024 ، من بينهم 32 الف و911 ترشحوا لنيل شهادة ختم التعليم الاساسي العام (النوفيام)، سيتم ترتيب المتحصلين على معدل يساوي او يفوق 15 من عشرين، ترتيبا تفاضليا من أجل الظفر بمقعد من بين 3750 مركزا متوفرا بالمعاهد النموذجية بمختلف ولايات الجمهورية.

ويمكن قبول المترشحين المرتبين تفاضليا ضمن مجموعة المؤهلين إلى حد إستنفاذ طاقة الإستيعاب على أن لا يقل المعدل المطلوب عن 14 من عشرين.



