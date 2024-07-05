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اختتام السنة الجامعية بالأكاديمية العسكرية بفندق الجديد

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Publié le Vendredi 05 Juillet 2024 - 06:39 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أشرف وزير الدّفاع الوطني عماد ممّيش، مساء الأربعاء ، على حفل اختتام السنة الجامعية بالأكاديمية العسكرية بفندق الجديد، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية منصف بوكثير . وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش وثلّة من سامي إطارات الوزارة من عسكريين ومدنيين إلى جانب ممثّلين عن السلطات المدنية والعسكرية من تونس ومن دول شقيقة وصديقة.

وثمّن مميش ، وفق بلاغ للوزارة، الخطوات التي قطعتها الأكاديميّة العسكريّة في مجال الاستثمار في التعليم العالي العسكري والبحث العلمي من خلال تطوير المناهج التعليمية ومواكبة التطوّرات المتسارعة في ميادين التكوين والتدريب والعمل على ملاءمته مع حاجيات الجيش الوطني لتصبح بذلك مرجعا في التكوين وبناء العقيدة العسكريّة ومدرسة لترسيخ مبادئ حب الوطن ونكران الذات والحياد واحترام قيم الدولة المدنيّة الديمقراطيّة وحقوق الإنسان والنظام الجمهوري.

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ودعا في هذا السياق الإطارات المشرفة على الأكاديمية إلى ضرورة المراوحة بين التكوين العلمي والتكوين العسكري قصد تكوين ضباط متمكّنين من ناصية المعارف والعلوم والتكنولوجيات الحديثة ومتشبّعين بالقيم والمبادئ العسكرية ومتمتعين بالجاهزية البدنية اللاّزمة للاضطلاع بمهامّهم في مختلف المواقع.
وتولّى وزير الدفاع الوطني بالمناسبة تعليق شارات الرتب للمتخرّجين من الضباط الجدد وتوزيع الجوائز على المتفوّقين والاطلاع على مشاريع بحوثهم المنجزة، داعيا إياهم إلى التحلّي بالروح الوطنية العال
 
و شهدت  السنة الجامعية  تخرّج دورة “محمد المنصف باي” المتحصّلين على شهادة ماجستير مهني في العلوم العسكرية وشهادة ماجستير بحث في العلوم القانونية والتصرّف والشهادة الوطنية لمهندس وارتقاء دورة “الطاهر صفر” إلى رتبة ملازم


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