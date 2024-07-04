ارتفاع حركة عبور المجال الجوّي التونسي بنسبة 18،1 بالمائة خلال السّداسي الأوّل لسنة 2024

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ارتفعت حركة عبور المجال الجوّي التونسي، خلال السّداسي الأوّل لسنة 2024، لتبلغ 121 30 رحلة، أي بنسبة نمو تقدّر بـ 18،1 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، وفق معطيات نشرها ديوان الطيران المدني والمطارات، الخميس.



وسجّلت المطارات التونسيّة المُستغلة من طرف ديوان الطيران المدني والمطارات، في النصف الاول من سنة 2024، تطوّرا للحركة التجاريّة للنّقل الجوّي مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المُنقضية.





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وبلغ العدد الجملي لحركة الطائرات، خلال السّداسي الأوّل من السنة الحاليّة، 515 35 رحلة بنسبة نموّ تقدّر بــ 6،2 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.





وتتوزع حركة الطائرات بين 251 27 رحلة بمطار تونس قرطاج، بزيادة قدرها 6،7 بالمائة ومطار جربة جرجيس، 274 6 رحلة، بنسبة تطوّر 6،8 بالمائة و مطار توزر نفطة، 259 رحلة بارتفاع قدره 60،9 بالمائة.

في المقابل سجل مطار صفاقس طينة ما يعادل 639 1 رحلة بمطار، بنسبة تراجع تقدّر بـ2،1 بالمائة، كما شهد مطار طبرقة عين دراهم بدوره تراجعا في عدد رحلاته بنسبة 12،9 بالمائة.