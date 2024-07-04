منوبة: تجاوز عملية الحصاد نسبة 96 بالمائة وتجميع قرابة 183 الف قنطار من الحبوب

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بلغت الكميات المحصودة من الحبوب بولاية منوبة 7ر456 الف قنطار وبمعدل مردودية يقدر ب13 ق/هك ، وذلك بعد بلوغ عملية الحصاد إلى حدود يوم 02 جويلية الجاري، نسبة تفوق ال96 بالمائة، وحصاد مساحة 34 الف هكتار، من جملة 650ر35 هكتارا توقعت المندوبية حصادها خلال هذا الموسم، وفق معطيات دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة .





وفاقت الكميات المجمعة في إطار موسم الحبوب نسبة ال38 بالمائة، بعد تجميع كمية 730ر182 ألف قنطار من جملة الكميات المحصودة، وتوزعت كميات الحبوب المجمعة على كمية تفوق ال136 الف قنطار قمح صلب واكثر من13 الف قنطار قمح لين واكثر من 31 الف قنطار من الشعير.



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وشارفت العملية على الانتهاء وسط ظروف طيبة وامنة، ودون تسجيل حرائق كان من شانها التاثير على الحصاد، وتواصلت عملية جمع الصابة في ظروف حسنة بعد توفير 128 آلة حاصدة في حالة جيدة، فضلا عن 160 آلة لجمع التبن و23 ألف كيس و97 طنا من تل الربط ، وكان الموسم عموما متوسطا مقارنة بالمواسم الفارطة، وافضل من الموسم الفارط الذي كانت فيه كامل الجهة مجاحة، وفق مصالح الدائرة .

ويجري تجميع الكميات المنتجة الى مراكز التجميع بالجهة والبالغ عددها 5 مراكز بطاقة خزن قدرت باكثر من 200 الف قنطار، ومركزي بذور الاكثار بمنوبة وطبربة البالغة طاقة خزنهما حوالي 240 الف قنطار.