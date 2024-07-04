قفصة: تقدّم أشغال تجديد شبكة توزيع مياه الشرب في حي النور بنسبة 95 بالمائة

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قاربت أشغال تهذيب وتجديد شبكة توزيع مياه الشرب بحي النّور بمدينة قفصة على الإنتهاء، بعد ان كانت انطلقت في شهر ديسمبر من العام الماضي، ضمن مشروع لتهذيب وإدماج الحي، تُموّله وكالة التهذيب والتجديد العمراني بقيمة 10 مليون دينار.



وقال المدير الجهوي لوكالة التهذيب والتجديد العمراني عبد الرزاق ظاهري في تصريح لصحفية "وات" اليوم الخميس، أن أشغال تجديد وتهذيب شبكة 6 فاصل 7 كلم من قنوات توزيع مياه الشرب بحي النّور بمدينة قفصة، بلغت نسبة 95 بالمائة، مضيفا أن هذه الأشغال تندرج ضمن مشروع تهذيب وإدماج الحي المُبرمج ضمن البرنامج الوطني لتهذيب الأحياء الشعبية.

وبين الظاهري انه مع بلوغ هذه النسبة في الأشغال، إنطلقت (الاسبوع الماضي) التدخلات الخاصة بتحسين شبكتي الطرقات والتنوير العمومي، المندرجة ضمن القسط الثاني من المشروع، كما سبق أنطلاق أشغال تهذيب شبكة الطرقات وتوسعة شبكة التنوير العمومي بحي النور، قيام مواطنين بتسوية وضعياتهم بخصوص ربط مساكنهم بشبكات الماء والكهرباء والتطهير بعد أن طالبتهم بلدية قفصة بذلك.



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ويتكونّ مشروع تهذيب وإدماج حي النّور بقفصة الذي تقطنه 18 ألف نسمة، ويعدّ من أكبر الأحياء بالمدينة من حيث الكثافة السكانية، من قسطين، يهمّ القسط الأوّل تجديد 6 فاصل 7 كلم من شبكة توزيع مياه الشرب، ويعنى القسط الثاني بتعبيد 18 كلم من الطرقات الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى ربط وإعادة ربط 4 آلاف مسكن بشبكات مياه الشرب والتطهير وتركيز شبكة للتنوير العمومي بها 380 نقطة ضوئية.