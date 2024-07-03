وزيرة العدل تؤكد الحرص على تحسين ظروف عمل المحامين الشبان

التقت وزيرة العدل ليلى جفال، ظهر اليوم الأربعاء بمقر وزارة العدل، رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان طارق الحركاتي.ومثل اللقاء فرصة للتأكيد على حرص الوزارة على دعم المحامين الشبان وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترضهم في عملهم اليومي، وفق بلاغ للوزارة.كما تم التطرق إلى عدد من المسائل منها الطلبات المتعلقة بالنظر في الترفيع في منحة التساخير والإعانات العدلية، وتعديل منحة التربص ومنحة الدارسين بالمعهد الأعلى للمحاماة بالتنسيق مع الوزارة المعنية، بالإضافة إلى تطوير برامج التكوين بالمعهد الأعلى للمحاماة، بما يستجيب لتطلعات المحامين الشبان لأداء واجبهم حسب ما تقتضيه مهنة المحاماة.