باجة: حجز 90 قنطارا من الفارينة وكميات متفاوتة من المواد المدعمة الأخرى خلال الشهر المنقضي (الإدارة الجهوية للتجارة)

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حجزت فرق المراقبة الاقتصادية بباجة، إثر 1238 عملية للمراقبة خلال شهر جوان المنقضي، 90 قنطارا من الفارينة المدعمة، و647 كغ من السميد، و352 كغ من السكر، و120 لترا من الزيت المدعم، إضافة إلى حجز قرابة 4 الاف قارورة مياه معدنية، و15 طنّا من علف السداري، و2170 علبة سجائر، وكميات هامة من الشاي والارز، حسب تقرير تحصلت عليه "وات" من الادارة الجهوية للتجارة بباجة.



وقد تم حجز المواد المذكورة بعد تسجيل 167 مخالفة مختلفة منها مخالفات تتعلق باستعمال المواد المدعمة فى غير مجالها، واخفاء البضائع، والامتناع عن البيع، اضافة الى تسجيل عدد هام من المخالفات خاصة بعدم اشهار الاسعار (83 مخالفة)، والترفيع فى الاسعار (18 مخالفة)، وعدم وسم الات الوزن (14 مخالفة).





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وأشار نفس التقرير إلى أنّ 72 فريقا نفّذ عمليات المراقبة الاقتصادية خلال الشهر المنقضي في قطاعات الخضر والغلال والمواد الغذائية (86 عملية مراقبة)، والدواجن والبيض واللحوم الحمراء والاسماك، والمواد العلفية، والمقاهي، والمخابز ومحلات المرطبات والمطاعم.