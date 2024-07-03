الكاف: استرجاع عقار دولي يمسح 903 هكتارات بمنطقة الاربص من معتمدية السرس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/kef2017.jpg width=100 align=left border=0>

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بالكاف، اليوم الاربعاء، عقارا دوليا يمسح 903 هكتارات كائن بمنطقة الاربص بمعتمدية السرس من ولاية الكاف، وذلك تنفيذا لحكم ابتدائي استعجالي يقضي بالخروج لعدم الصفة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي لأملاك الدولة الطاهر المناعي.

وقال المناعي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن العقار المسترجع، سُلّم إلى خلية التصرف في الأراضي الدولية في انتظار إعادة توظيفه حسب الصيغ والتراتيب الجاري بها العمل، وفق تأكيده.