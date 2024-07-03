وزارة الاقتصاد تنشر قائمة اعضاء اللجنة المتعلقة بالطلبات العمومية المرتبطة بتنظيم التعداد العام للسكان

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كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن قائمة تضم 11 عضوا باللجنة المتعلقة بالطلبات العمومية المرتبطة بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى والتي ستتراسها ممثلة وزارة الاقتصاد والتخطيط، سامية الدجبي العبيدي.



وتضم قائمة اعضاء اللجنة التي نشرت بالرائد الرسمي عدد 81 لسنة 2024 ، ممثل الهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة، مختار الزيادي، وممثل هيئة مراقبي المصاريف العمومية برئاسة الحكومة، عمار لسود، وممثلة هيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة، عبير الهداجي.





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وتوجد ضمن قائمة الاعضاء، كذلك ، ممثلة وزارة المالية، حنان عبد اللاوي، وممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط، حاتم شحيدر، وممثلة وزارة التجارة وتنمية الصادرات، نوال الخالدي، وممثل وزارة تكنولوجيات الاتصال، نوفل بوزيد.



ويمثل وزارة النقل وزارة النقل، جمال البغدادي، ووزارة أملاك وزارة الدولة والشؤون العقارية، رمزي الملولي، الى جانب المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، بوزيد النصيري.



ويكلف انجاز مختلف مراحل التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى لسنة 2024 زهاء 89 مليون دينار وفق المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، بوزيد النصيري.



وتنطلق عملية العد الفعلي للسكان خلال شهر نوفمبر او ديسمبر 2024، وذلك من خلال الاتصال مباشرة بالمواطنين المستجوبين على امتداد 45 يوما، وفق النصيري، الذي رجّح ان يحدّد يوم 6 نوفمبر 2024 كيوم مرجعي لهذا التّعداد.