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النادي الصفاقسي - محمد سليم بن عثمان مديرا رياضيا والبرتغالي اوليفيرا معدا بدنيا

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Publié le Mardi 02 Juillet 2024 - 17:02 قراءة: 0 د, 40 ث
      
اعلن النادي الصفاقسي عبر صفحته الرسمية عن تعاقده اليوم الثلاثاء مع كل من محمد سليم بن عثمان في منصب مدير رياضي والبرتغالي ميغيل فرانكا اوليفيرا في خطة معد بدني في إنتظار وصول المدرب الأول وبقية الإطار الفني.
واضطلع محمد سليم بن عثمان بنفس الخطة صلب الجامعة التونسية لكرة القدم على امتداد اربع سنوات وساهم في استقدام عدة لاعبين من ذوي الجنسية المزدوجة في مختلف الاصناف.
ومن المنتظر ان يكون البرتغالي ألكسندر سانتوس المدرب الجديد للنادي الصفاقسي بعد ان قطعت المفاوضات اشواطا متقدمة ليخلف بذلك محمد الكوكي الذي قاد الفريق هذا الموسم للحصول على المركز الثالث في البطولة ضامنا بذلك مشاركة قارية في مسابقة كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.
وتولى ألكسندر سانتوس في السنوات الثلاث الماضية تدريب نادي بيترو اتليتيكو الانغولي وقاده خلال هذا الموسم الى التاهل الى الدور ربع النهائي لرابطة الابطال الافريقية.


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