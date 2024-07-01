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تنتظم الأيام الوطنية حول التوجيه الجامعي أيام 18 و19 و20 جويلية 2024 بمدينة العلوم بتونس لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لسنة 2024، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وتتضمن الأيام الوطنية حول التوجيه الجامعي محاضرات حول مجالات الدراسة وآليات التوجيه الجامعي ولقاءات مباشرة مع الأساتذة الجامعيين للاستفسار حول عروض التكوين وآفاقها المهنية.

كما تتضمن لقاءات مباشرة مع مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي لمساعدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا على القيام بتقييم موضوعي لمؤهلاتهم وقدراتهم.



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وتهدف هذه الايام إلى مساعدة الناجحين الجدد في امتحان الباكالوريا على حسن الاختيار للشعب الجامعية التي تتناسب مع مؤهلاتهم ونتائجهم الدراسية ورغباتهم من خلال التعرف على آليات التوجيه الجامعي ومراحله ومختلف الشعب والإجازات.

وسيتم على هامش الأيام الوطنية حول التوجيه الجامعي تنظيم معرض للجامعات والخدمات الجامعية وعروض التعليم العالي العسكري والتكوين المهني.

إلى جانب ذلك، تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع الجامعات الأيام الجهوية حول التوجيه الجامعي في الشمال والوسط والجنوب انطلاقا من 16 جويلية وإلى غاية 24 جويلية 2024.

وقد نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها دليل التوجيه الجامعي الجديد الخاص بالناجحين في امتحان الباكالوريا لسنة 2024 ويمكن الاطلاع عليه على الرابط التالي:

ويقدم هذا الدليل أهم المعلومات الخاصة بالتوجيه الجامعي ومقاييسه وآجاله بالنسبة لسنة 2024، كما يحتوي على مختلف الشعب والإجازات بمؤسسات التعليم العالي العمومية مبوبة حسب مجالات الدراسة، ما سيمكن المترشحين من التعرف على المسارات الجامعية التي يرغبون في الالتحاق بها.

ويتضمن هذا الدليل جملة من عروض التكوين الجامعي حسب المجالات وتواريخ الأيام الجهوية حول التوجيه الجامعي حسب الجامعات في الشمال والوسط والجنوب، ورزنامة عمليات التوجيه الجامعي ودورة المتوفقين ودورة إعادة التوجيه الجامعي، ومراحل التوجيه الجامعي، بالإضافة إلى معلومات مفيدة أخرى تهم الطلبة الجدد وتتعلق بالخدمات الجامعية والإحاطة النفسية للطلبة وتعاونية الحوادث المدرسية والجامعية. وتهدف هذه الايام إلى مساعدة الناجحين الجدد في امتحان الباكالوريا على حسن الاختيار للشعب الجامعية التي تتناسب مع مؤهلاتهم ونتائجهم الدراسية ورغباتهم من خلال التعرف على آليات التوجيه الجامعي ومراحله ومختلف الشعب والإجازات.وسيتم على هامش الأيام الوطنية حول التوجيه الجامعي تنظيم معرض للجامعات والخدمات الجامعية وعروض التعليم العالي العسكري والتكوين المهني.إلى جانب ذلك، تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع الجامعات الأيام الجهوية حول التوجيه الجامعي في الشمال والوسط والجنوب انطلاقا من 16 جويلية وإلى غاية 24 جويلية 2024.وقد نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها دليل التوجيه الجامعي الجديد الخاص بالناجحين في امتحان الباكالوريا لسنة 2024 ويمكن الاطلاع عليه على الرابط التالي: https://www.orientation.tn/orient/pdf/guide2024.pdf ويقدم هذا الدليل أهم المعلومات الخاصة بالتوجيه الجامعي ومقاييسه وآجاله بالنسبة لسنة 2024، كما يحتوي على مختلف الشعب والإجازات بمؤسسات التعليم العالي العمومية مبوبة حسب مجالات الدراسة، ما سيمكن المترشحين من التعرف على المسارات الجامعية التي يرغبون في الالتحاق بها.ويتضمن هذا الدليل جملة من عروض التكوين الجامعي حسب المجالات وتواريخ الأيام الجهوية حول التوجيه الجامعي حسب الجامعات في الشمال والوسط والجنوب، ورزنامة عمليات التوجيه الجامعي ودورة المتوفقين ودورة إعادة التوجيه الجامعي، ومراحل التوجيه الجامعي، بالإضافة إلى معلومات مفيدة أخرى تهم الطلبة الجدد وتتعلق بالخدمات الجامعية والإحاطة النفسية للطلبة وتعاونية الحوادث المدرسية والجامعية.