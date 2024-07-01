قفصة: الإتحاد الجهوي للشغل يدعو وزارة التعليم العالي إلى التراجع عن حذف 12 شعبة بمؤسسات تعليم عال تابعة لجامعة قفصة

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قفصة 1 جويلية (وات/ مكتب قفصة) - دعا الإتحاد الجهوي للشغل بقفصة، اليوم الإثنين، وزارة التعليم العالي والبحث العالي إلى التراجع عن الإجراءات الخاصة بحذف إجازات في 12 شعبة في عدد من مؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة قفصة، وإلى الحوار وإحترام قرارات اللجان القطاعية الوطنية التي إعتمدت هذه الإجازات المحذوفة وغيرها من الإجازات التي مازالت قائمة.

ووصف الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل، محمد الصغير ميراوي، في ندوة صحفية حول قرارات وزارة التعليم العالي بحذف 12 شعبة بجامعة قفصة، هذه الإجراءات بأنها "غير صائبة ومُتسرّعة ومُسقطة وسيكون لها تداعيات وعواقب سلبية على الوضع العام و التنموي بالجهة"، داعيا الوزارة إلى التراجع عن هذه الإجراءات وإلى إعتماد نهج التشاور والحوار في مشروع الخارطة الجامعية الجديدة.



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وحسب الكاتبة العامة المساعدة بإتحاد الشغل بقفصة والأستاذة الجامعية، نزيهة خديمي، فإن الوزاة قد قامت بحذف 12 إجازة بعدد من مؤسسات التعليم العالي بقفصة وتوزر، منها 8 إجازات بكلية العلوم، وإجازة واحدة بالمعهد العالي للفنون والحرف، وكذلك حذف إجازات بالمعهدين العاليين للدراسات التطبيقية بكل من قفصة وتوزر.

وبيّنت هذه المسؤولة النقابية أن حذف 8 شعب بكلية العلوم من دليل التوجيه الجامعي لجامعة قفصة للسنة الجامعية 2024-2025، يعني حذف 60 بالمائة تقريبا من الشعب الموجهة لهذه الكلّية، وأيضا غلق 3 أقسام بيداغوجية تحتوي على برامج تكوين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه قي هذه الكلية.

وعبّر عدد من الكتّاب العامين لهياكل نقابية جامعية وأساتذة جامعيون ومديرو عدد من مؤسسات التعليم العالي، خلال هذه الندوة، عن رفضهم لهذه الإجراءات واصفين إيّاها بـ"غير المدروسة وغير المسؤولة"، وبأنها غير مراعية للدور الهام لجامعة قفصة، وتكرّس "للمركزية" ضمن خارطة جامعية غير متوزانة، داعين الوزارة عن العدول الفوري عن إجراءات حذف هذه الإجازات.

وأفاد رئيس جامعة قفصة، رشاد بن يونس، في اتصال هاتفي مع "وات" بأن إجتماعا سيُعقد قريبا بمقرّ وزارة التعليم العالي بالعاصمة، لتدارس هذه الإجراءات و"حلحلة الإشكاليات القائمة"، وفق تعبيره، مضيفا أن مجلس جامعة قفصة يعتبر أنّ حذف 12 إجازة ببعض مؤسسات التعليم العالي بقفصة "قرارات فوقية" خاصة وأن الوزارة لم "تعط جامعة قفصة" الوقت اللازم من أجل الإستعداد لمثل هذه المراجعات لخارطة الشعب والإختصاصات التي تُدرّس بجامعة قفصة.