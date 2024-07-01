Babnet

انتخاب نور الدين بن عياد رئيسا لمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62d98b2eb6cf02.45594281_gpkjlnqohmfie.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Juillet 2024 - 11:17 قراءة: 0 د, 38 ث
      
انتخب مجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري مؤخرا رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نور الدين بن عياد رئيسا لمجلس إدارة المجمع.


واكد الاتحاد في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني أن بن عياد سيتولى المنصب لفترة نيابية بثلاثة سنوات بداية من 10 جوان 2024 وانه تم انتخاب محمد العابد طراد نائبا لرئيس مجلس ادارة المجمع.
...


وتوجد في تونس عديد المجامع المهنية المشتركة في القطاع والتي تعمل طبقا لمقتضيات القانون عدد 84 لسنة 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة و الصناعات الغذائية ويتم ادارتها بشكل تشاركي بين الوزارات وممثلي المهنة.

يشار إلى أن ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري حقق زيادة ب 87،7 بالمائة خلال شهر أفريل 2024، حيث بلغ 156،2 مليون دينار، مقابل 83،2 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من سنة 2023


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290163


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  17:00 Fra euro_2024 - Bel euro_2024 | |
 Euro_2024  20:00 Por euro_2024 - Slo euro_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 11:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*