انتخاب نور الدين بن عياد رئيسا لمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62d98b2eb6cf02.45594281_gpkjlnqohmfie.jpg width=100 align=left border=0>

انتخب مجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري مؤخرا رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نور الدين بن عياد رئيسا لمجلس إدارة المجمع.





واكد الاتحاد في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني أن بن عياد سيتولى المنصب لفترة نيابية بثلاثة سنوات بداية من 10 جوان 2024 وانه تم انتخاب محمد العابد طراد نائبا لرئيس مجلس ادارة المجمع.



...





وتوجد في تونس عديد المجامع المهنية المشتركة في القطاع والتي تعمل طبقا لمقتضيات القانون عدد 84 لسنة 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة و الصناعات الغذائية ويتم ادارتها بشكل تشاركي بين الوزارات وممثلي المهنة.



يشار إلى أن ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري حقق زيادة ب 87،7 بالمائة خلال شهر أفريل 2024، حيث بلغ 156،2 مليون دينار، مقابل 83،2 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من سنة 2023

