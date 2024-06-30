افتتاح الدورة 48 لمهرجان دقة الدولي بمسرحية "القلب مسكون" لتتواصل حتى 10 جويلية بعروض تونسية وعربية ودولية حصرية ومتنوعة

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انطلقت بالمسرح الاثري بدقة من معتمدية تبرسق بباجة امس السبت الدورة 48 لمهرجان دقة الدولي بعرض مسرحية "القلب مسكون" لوليد العيادي. وتتواصل الدورة الى غاية يوم 10 جويلية بعروض تونسية وعربية ودولية منها ثلاثة عروض حصرية وبعروض فى انماط فنية وموسيقية متنوعة.



وبين وليد العيادى مخرج المسرحية لوكالة تونس افريقيا للانباء انه يهدف من خلال عرض المسرحية بدقة الى اكتشاف جمهور اخر، معبرا عن فخره بافتتاح المسرحية لمهرجان دقة العريق.

واعتبر ان هذا الافتتاح يمثل لقاء مع التاريخ فى فضاء اثري مناسب وملائم تقنيا لعرض المسرحية مبينا ان المسرحية تم انتاجها فى اطار ورشة وهي تتناول الواقع دون الانصهار فيه وتمزجه بالخيال. وأشار إلى ان هذه المسرحية التى المنتجة فى فضاء التياترو تمثل كوميديا النقد والسخرية من الواقع كما تعالج فى اطارها عدة قضايا اجتماعية وسياسية.



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ومن جهته بين مختار بالعاتق مدير مهرجان دقة الدولي لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الدورة 48 للمهرجان اختارت الانطلاق بالمسرح اعتبارا لتاريخ وعادة المهرجان العريقة فى العروض المسرحية منذ بداية القرن العشرين. وأبرز أن هيئة المهرجان حاولت الاستجابة لكل الاذواق وقد تم اقتناء عروض حصرية وهي كاريوكي التى نفذت تذاكرها ومي فاروق وانور ابراهم الفنان التونسي العالمي وعروض اخري تستجيب لاذواق جمهور مدينة تبرسق وخارجها مثل الزيارة ومرتضي الفتيتي وعروض شبابية .

وأكد ان الدورة الحالية دعمت توجه ومسار المهرجان نحو العالمية بوجود فنانين من سويسرا ومن المغرب ومن فلسطين بعرض رولا ازار مبرزا ايضا ان مهرجان دقة فضاء لاكتشاف عدد من الفنانين وتحقيق انطلاقتهم وانه لا يقتصر على عروض معروفة فقط.

وقال عدد من رواد مهرجان دقة امس لوكالة تونس افريقيا للانباء انهم جاؤوا لاكتشاف العرض المسرحي الجديد "القلب مسكون" واكدوا ان المهرجان يضم عدة عروض جيدة لكنه لا يتضمن عروضا تستجيب لاذواق فئة من فئات الشباب مثل الفن الشعبي واشادوا بجهود هيئة المهرجان فى جلب عروض عالمية وحصرية ونوعية مؤكدين انه لم يقع العمل على المستوى المحلي لجلب اهالي المنطقة للمهرجان وفق تقدير البعض منهم



ويتضمن برنامج الدورة 48 لمهرجان دقة لسنة 2024 (من 29 جوان الى 10 جويلية ) عروضا من تونس والجزائر والمغرب ومصر وفلسطين وفرنسا والمملكة المتحدة وسويسرا



ويتضمن البرنامج سهرة 30 جوان ياسر جرادى من تونس ورلي عازر من فلسطين وسهرة 1 جويلية يوما من تونس وعيطة مون امور من المغرب وسهرة 2 من نفس الشهر مرتضي الفتيتي من تونس ليكون الموعد يوم 3 جويلية مع فرقة كايرولي المصرية فى عرض حصري.

وتخصص سهرة 4 جويلية لمي فاروق من مصر وسهرة 6 جويلية للفنان انور ابراهم فى عرض حصري.

ويؤثث سهرة 7 جويلية علاء من تونس وسهرة 8 جويلية منير طرودى من تونس وايريك تروفار من سويسرا وكمال وسبسلنز من انقلترا وسهرة 9 جويلية توفيق تيف من الجزائر وفرنسا ليكون اختتام المهرجان فى سهرة 10 جويلية بالعرض التونسي الزيارة لسامي اللجمي.

وتجدر الاشارة الى ان ادراة المهرجان برمجت رحلات بالحافلة طيلة فترة المهرجان لنقل الجمهور من تونس العاصمة الى دقة مع توفير موقع على الانترنت لاقتناء التذاكر.