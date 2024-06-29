Babnet

كأس تونس للكرة الطائرة للكبريات: النادي الصفاقسي يحرز اللقب للمرة العاشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/668081ec70d347.27946139_gkflmhipqnjeo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 29 Juin 2024 - 22:30 قراءة: 0 د, 15 ث
      
توّج فريق النادي الصفاقسي للكبريات بكأس تونس للكرة الطائرة لموسم 2023-2024، اثر فوزه مساء السبت في الدور النهائي بقصر الرياضة بالمنزه، على النادي النسائي بقرطاج، بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: 25-21 و25-19 و21-25 و17-25 و15-9.
ويعد هذا اللقب هو العاشر للنادي الصفاقسي والأول منذ موسم 2018-2019.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290105


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  17:00 Eng euro_2024 - Slv euro_2024 | |
 Euro_2024  20:00 Spa euro_2024 - Geo euro_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*