كأس تونس للكرة الطائرة للكبريات: النادي الصفاقسي يحرز اللقب للمرة العاشرة

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توّج فريق النادي الصفاقسي للكبريات بكأس تونس للكرة الطائرة لموسم 2023-2024، اثر فوزه مساء السبت في الدور النهائي بقصر الرياضة بالمنزه، على النادي النسائي بقرطاج، بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: 25-21 و25-19 و21-25 و17-25 و15-9.

ويعد هذا اللقب هو العاشر للنادي الصفاقسي والأول منذ موسم 2018-2019.