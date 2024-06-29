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العجز التجاري الشهري يرتفع بنسبة 12 بالمائة خلال شهر ماي 2024

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Publié le Samedi 29 Juin 2024 - 12:41 قراءة: 0 د, 11 ث
      
إرتفع العجز التجاري الشهري بنسبة 12 بالمائة خلال شهر ماي 2024، مقارنة بالشهر الماضي، ليصل إلى 1442،1 مليون دينار، مقابل 1268 مليون دينار خلال شهر أفريل، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء.
يتبع يتبع


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