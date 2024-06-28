قطاع السياحة في تونس يمكنه ضخ 23 مليار دينار في الاقتصاد خلال سنة 2024 - المجلس العالمي للسفر

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توقع المجلس العالمي للسفر والسياحة، ان يضخ قطاع السياحة 23 مليار دينار في الاقتصاد الوطني سنة 2024 على ان يصل المبلغ، في ظل دعم مناسب من الحكومة، الى اكثر من 32 مليار دينار خلال 10 سنوات المقبلة.



واكدت هذه البيانات، التي صدرت عن أبحاث الأثر الاقتصادي التابعة للمجلس، ان ارقام السياحة التي من المتوقع ان تحققها تونس سنة 2024 تعد قياسية وستتجاوز كل التوقعات سواء على مستوى المساهمة الاقتصادية ومواطن الشغل والسياحة الداخلية





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وتوقع المجلس ان ترتفع المساهمة السنوية لقطاع السياحة في الاقتصاد التونسي، في صورة حصوله على الدعم، بنسبة 16 بالمائة مما سيتيح توظيف أكثر من485 الف شخص في افق 2034 .



وبين المجلس ان إنفاق السياح خلال كامل سنة 2024 وان لم يصل الى مرحلة التعافي الكامل، الا انه سيكون اقرب الى افضل النتائج التي حققتها السياحة التونسية خلال 2019 .



وقالت الرئيسة والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للسفر والسياحة، جوليا سيمبسون، "بشكل شبه كامل، تعافى قطاع السفر والسياحة في تونس لكن على الرغم من أن إنفاق السياح الاجانب لا يزال اقل ، إلا أننا واثقون ان مرونة قطاع السياحة ستتيح له الاستمرار في دوره الحيوي في دفع الاقتصاد الوطني".



واشارت، الى إعادة اطلاق المجلس الأعلى للسياحة من قبل الحكومة التونسية سيساعد على تحقيق هذه التوقعات خاصة وانه سيضم مؤسسات من القطاعين العام والخاص.



وسيساهم قطاع السفر والسياحة ، وفق التوقعات، بنسبة 14 بالمائة في الاقتصاد التونسي خلال 2024 ، بينما من المتوقع أن تنمو مواطن الشغل بنسبة 9ر3 بالمائة على أساس سنوي.



وتوقع المجلس ان تحقق السياحة الداخلية نموا يتجلي من خلال زيادة انفاق التونسيين بنسبة 5 بالمائة مقارنة بسنة 2023 ليصل إلى 7ر11 مليار دينار تونسي في حين سيرتفع انفاق السائح الأجنبي إلى 11 مليار دينار تونسي محققا زيادة بنسبة 12 بالمائة عن 2023 .



