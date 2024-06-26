Babnet

وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي المديرة الإقليمية "لليونيسيف" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمدير الإقليمي لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667c6e83da36f3.37581228_mgeknijhfqpol.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 26 Juin 2024 - 21:08 قراءة: 0 د, 35 ث
      
التقى وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدّوري مساء أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدال كودر (Adele Khodr ) مرفوقة بممثل المنظمة بتونس ميشال بيشو (Michel le Pechoux).

وخصّص اللّقاء للتباحث حول مشاريع التعاون المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لا سيما برنامج التحويلات المالية لفائدة الأطفال ومشروع "مدرسة الفرصة الثانية" وبرامج الحماية الاجتماعية وسبل تعزيزها.

...

وكان الوزير التقى ظهر الثلاثاء الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية عبد الله الدردري مرفوقا ب سيلين مويرو (Céline Moyroud) الممثلة المقيمة للبرنامج بتونس لاستعراض علاقات التعاون المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) وسبل تعزيزها.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289923


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  17:00 Ukr euro_2024 - Bel euro_2024 |
 Euro_2024  17:00 Slv euro_2024 - Rom euro_2024 |
 Euro_2024  20:00 Cze euro_2024 - Tur euro_2024 |
 Euro_2024  20:00 Geo euro_2024 - Por euro_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 21:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*