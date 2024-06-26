وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي المديرة الإقليمية "لليونيسيف" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمدير الإقليمي لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية

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التقى وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدّوري مساء أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدال كودر (Adele Khodr ) مرفوقة بممثل المنظمة بتونس ميشال بيشو (Michel le Pechoux).



وخصّص اللّقاء للتباحث حول مشاريع التعاون المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لا سيما برنامج التحويلات المالية لفائدة الأطفال ومشروع "مدرسة الفرصة الثانية" وبرامج الحماية الاجتماعية وسبل تعزيزها.





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وكان الوزير التقى ظهر الثلاثاء الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية عبد الله الدردري مرفوقا ب سيلين مويرو (Céline Moyroud) الممثلة المقيمة للبرنامج بتونس لاستعراض علاقات التعاون المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) وسبل تعزيزها.

