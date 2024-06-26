وزير التشغيل يلتقي نظيره الفلسطيني ونائب وزير الشؤون الاجتماعية السوري

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بحث وزير التشغيل والتكوين المهني، لطفي ذياب اليوم الاربعاء خلال لقاءات على هامش فعاليات الاجتماع الإقليمي رفيع مستوى "تعليم الشباب ومهاراتهم وانتقالهم للعمل اللائق" الذي انعقد بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة، مع نظيره الفلسطيني، زياد جويلس، ونائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السوري، أنس الدبش، آفاق التعاون والشراكة بين تونس وكل من فلسطين وسوريا.



وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني خلال لقائه بوزير التدريب التقني والمهني الفلسطيني، استعداد وزارة التشغيل والتكوين المهني لدفع التعاون المشترك وخاصة في مجال التكوين والتدريب المهني.





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وشدّد على موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة وفي إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على أرض فلسطين.



ومن جهته ثمّن الوزير الفلسطيني احتضان تونس فعاليات هذا الملتقى الإقليمي الذي يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والتعريف بملامح الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل لسنوات 2021-2025 وبحث الإمكانيات المتاحة لتطوير علاقات التعاون الثنائي والاستفادة من التجربة التونسية في مجال التشغيل وخاصة التدريب والتكوين المهني وتكوين المكونين وهندسة التكوين.



كما بحث وزير التشغيل والتكوين المهني في الللقاء مع نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السوري سبل دفع واحياء مجالات التعاون والشراكة بين تونس وسوريا في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصّة في ما يتعلق بالعمل والتشغيل والتكوين والتدريب المهني والعلاقات المهنية والصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات المتدخلة.

وشدّد على موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة وفي إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على أرض فلسطين.ومن جهته ثمّن الوزير الفلسطيني احتضان تونس فعاليات هذا الملتقى الإقليمي الذي يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والتعريف بملامح الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل لسنوات 2021-2025 وبحث الإمكانيات المتاحة لتطوير علاقات التعاون الثنائي والاستفادة من التجربة التونسية في مجال التشغيل وخاصة التدريب والتكوين المهني وتكوين المكونين وهندسة التكوين.كما بحث وزير التشغيل والتكوين المهني في الللقاء مع نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السوري سبل دفع واحياء مجالات التعاون والشراكة بين تونس وسوريا في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصّة في ما يتعلق بالعمل والتشغيل والتكوين والتدريب المهني والعلاقات المهنية والصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات المتدخلة.