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مجلس هيئة الانتخابات يعقد جلسة عمل مخصصة لميزانية الهيئة لسنة 2025

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Publié le Lundi 24 Juin 2024 - 15:07 قراءة: 0 د, 27 ث
      
عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح اليوم الاثنين، جلسة عمل باشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، خصصت " لاستعراض اهم محاور وتوجهات ميزانية الهيئة لسنة 2025 وذلك استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة"

ووفق بلاغ صادر عن الهيئة، أكد فاروق بوعسكر خلال هذا الاجتماع الذي حضره عدد من اعضاء مجلس الهيئة والمدير التنفيذي ومختلف المصالح التابعة للإدارة المركزية ، الاهمية التي يوليها مجلس الهيئة لدعم الحوكمة والشفافية وحسن التصرف في الشؤون المالية والموارد البشرية والمحافظة على الاموال والممتلكات العمومية وإنجاز الالتزامات المحمولة على الهيئة وإحالتها على الجهات المعنيـة ضمن الآجال القانونية.


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