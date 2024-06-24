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بقيادة مدربه التونسي نصر الدين النابي ... الجيش الملكي يتأهل إلى نهائي كاس المغرب بالفوز على المغرب الفاسي 2-صفر

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Publié le Lundi 24 Juin 2024 - 08:49 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تأهل الجيش الملكي بقيادة مدربه التونسي نصر الدين النابي إلى المباراة النهائية لكأس المغرب لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 عقب فوزه على المغرب الفاسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على أرضية الملعب الكبير بأكادير لحساب الدور نصف النهائي.
وسجل الهدفين لاعب المغرب الفاسي يوسف أكردوم بالخطأ في مرماه (28) وأمين زحزوح (59).
ويلتقي الجيش الملكي في النهائي الفائز في نصف النهائي الثاني الذي سيجمع غدا الثلاثاء الرجاء الرياضي بمولودية وجدة بالملعب الكبير بأكادير.


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