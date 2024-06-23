كاس تونس: الملعب التونسي يلتحق بالنادي البنزرتي والاولمبي الباجي في نصف النهائي

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التحق الملعب التونسي بكل من النادي البنزرتي والاولمبي الباجي في الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم لموسم 2023-2024 اثر فوزه على النجم الساحلي بنتيجة 4-2 بعد تمديد الوقت (الوقت الاصلي 2-2) في المباراة التي جرت اليوم الاحد بالملعب الاولمبي بسوسة في اطار الدور ربع النهائي للمسابقة.



وكان الملعب التونسي افتتح التسجيل بواسطة هيثم الجويني في الدقيقة 3 قبل ان يعدل النجم الساحلي النتيجة في الدقيقة 44 بواسطة لؤي بن حسين. وتمكن حمزة بن عبدة في الدقيقة 50 من مضاعفة النتيجة لفائدة "البقلاوة" غير ان اللاعب حمزة الجلاصي تمكن من تذليل الفارق واحراز التعادل مجددا للنجم في الدقيقة 69.





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وفي الوقت الاضافي، نجح ابناء المدرب حمادي الدو في اخذ الاسبقية مجددا عندما سجل فرج بن نجيمة هدفا في الدقيقة 94 ضد مرماه قبل ان يعزز هيثم الجويني تقدم فريقه بهدف هو الثاني له في المباراة في الدقيقة 100

وكان النادي البنزرتي ضمن تاهله الى المربع الذهبي اثر فوزه اول امس الجمعة على سبورتينغ بن عروس (غادر الى الرابطة الثالثة -مستوى اول-) بنتيجة 1-صفر بعد تمديد الوقت في بنزرت.

كما ترشح الاولمبي الباجي الى نصف النهائي بانتصاره امس السبت بملعب الشاذلي زويتن على مستقبل المرسى (نزل الى الرابطة الثانية) بنتيجة 3-2 بعد تمديد الوقت ايضا (الوقت الاصلي 2-2)

وتستكمل مباريات الدور ربع النهائي بلقاء الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي الذي يقام لاحقا بملعب بن جنات بالمنستير.



الاحد 23 جوان 2024

في سوسة (س16)

النجم الساحلي 2 لؤي بن حسين (د44) وحمزة الجلاصي (د69)

الملعب التونسي 4 هيثم الجويني (د3 و100) وحمزة بن عبدة (د50) وفرج بن نجيمة (د94 ضد مرماه)



في المنستير (س19)

الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي الحكم: أسامة بن اسحاق



الجمعة 21 جوان 2024

في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي 1 علاء الدين بوعلاقي دق 129 ض ج

سبورتينغ بن عروس صفر



السبت 22 جوان 2024

في ملعب الشاذلي زويتن

الاولمبي الباجي 3 علي ديسي سيسوكو (د66) وربيع الحمري (د90 ز5) وموغيشا (ضد مرماه د93)

مستقبل المرسى 2 وسام بوسنينة (د79) وعمر الطرايدي (د89).



