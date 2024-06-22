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قيس سعيد يؤكد من وزارة الداخلية على ضرورة التصدي لكل أنواع الجريمة ولكل جهة تعمل من أجل تأجيج الأوضاع

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Publié le Samedi 22 Juin 2024 - 01:46 قراءة: 0 د, 31 ث
      
توجه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء يوم الجمعة ، إلى مقر وزارة الداخلية حيث اجتمع بخالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، وبعدد من القيادات الأمنية حسب بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية..

واكد رئيس الدولة على ضرورة مضاعفة الجهود للحفاظ على أمن البلاد في كنف الاحترام الكامل للحقوق والحريات.
كما شدد على ضرورة التصدي لكل أنواع الجريمة ولكل جهة تعمل من أجل تأجيج الأوضاع، وهي جهات معلومة مرتبطة باللوبيات وبشبكات الفساد التي لا غاية لها سوى التنكيل بالتونسيين في حياتهم بكل الوسائل والطرق.
...


كما التقى رئيس الجمهورية، إثر ذلك، بعدد من المواطنين والمواطنات للاستماع إلى مشاغلهم وتطلعاتهم.



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