بن عروس : الدورة الرابعة لملتقى شعر "الهايكو" يومي 27 و28 جوان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6675a6d230ebd1.77835906_igfeqomhljpnk.jpg width=100 align=left border=0>

يحتضن فضاء المكتبة المغاربية ببن عروس يومي 27 و28 جوان الجاري، فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى شعر "الهايكو" والذي تنظمه المكتبة المغاربية ببن عروس وجمعية أحباء المكتبة والكتاب .



واختارت الهيئة العلمية للملتقى لهذه الدورة موضوع " بين قصيدة الهايكو وقصيدة الومضة : أوجه التشابه والاختلاف" حيث سيهتم الملتقى وفق بلاغ صادر الهيئة بالبحث في هذه الأوجه من خلال نموذجي شعر الهايكو الياباني وشعر الومضة العربية مسلطا مزيدا من الضوء على القصائد الموجزة المكثفة وخصائصها الفكرية والشعرية ودراسة تطور مضامين الهايكو الذي لم يعد يقتصر على تأثيرات الطبيعة بل صار يهتم بقضايا الإنسان المعاصر.





...



ويتضمن برنامج الملتقى حصتين أدبيتين تؤثثهما تسع مداخلات علمية و تتخللها قراءات شعرية ومرافقات موسيقية بالإضافة إلى تنظيم ورشة في كتابة قصيدة الهايكو .



ومن اهم المحاور التي سيتطرق اليها المتدخلون "الاشكال الوجيزة وارتباك المفهوم" و" تأثير الهايكو في الشعر العربي الحديث" و" أوجه التشابه والاختلاف بين شعر الهايكو وشعر الومضة " و" مسألة التعالق الجمالي في القصيدتين" و " الموسيقى المخفية في القول الشعري من العمودي إلى الومضة إلى الهايكو هذا إلى جانب مقاربات تحليلية في قصائد لأعلام شعرية برعت في هذا الصنف.