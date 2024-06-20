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قابس: الشروع في انجاز التدخل الثالث ضمن برنامج التنظيف الآلي للشواطئ

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Publié le Jeudi 20 Juin 2024 - 19:22 قراءة: 0 د, 49 ث
      
انطلقت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بقابس، خلال الأسبوع الجاري، في انجاز التدخل الثالث ضمن برنامج التنظيف الآلي للشواطئ والذي شرعت في تنفيذه منذ يوم 16 ماي 2024، وفق ما أفاد به رئيس فرع الوكالة بقابس، عصام الثليبي، في تصريح، اليوم الخميس، لصحفي "وات".

ويشمل هذا البرنامج، الذي سيتواصل الى موفى شهر سبتمبر المقبل، 9 شواطئ هي شواطئ المطوية، ووذرف، وغنوش، وقابس المدينة، وشنتش، ومطرش، وأولاد عبودة ( تبلبو)، والحمروني ( ليماوة ) بمعتمدية قابس الجنوبية، وكتانة بمعتمدية مارث.

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ويتضمن برنامج التنظيف الآلي للشواطئ التدخل في مساحة تمتد على طول 14 كلم بمعدل 11 تدخلا بكل شاطئ، علما أن كل تدخل يتضمن غربلة الرمال، وجمع الفضلات الموجودة بالشواطئ وفي مقدمتها المواد البلاستيكية المختلفة.
من جهة أخرى، قامت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بقابس بنقل كمية كبيرة من رمال البحر المكدّسة بكورنيش مدينة قابس وبكورنيش الشاطئ العربي بقابس الجنوبية الى شاطئ تبلبو بذات المعتمدية لمعالجة مشكلة الانجراف البحري التي يشكو منها هذا الشاطئ الذي يمثل قبلة للكثير من المصطافين من داخل الجهة وخارجها.


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