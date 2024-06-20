إنطلاق إختبارات مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية الإعدادية النموذجية "السيزيام"

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يجري اليوم الخميس، ما يناهز 59 ألف مترشح لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية "السيزيام" للسنة الدراسية 2023-2024، اختبارات اليوم الأول للمناظرة والمتعلقة بمادتي العربية والانقليزية، على أن يجتازوا خلال اليومين المتبقيين للمناظرة اختبارات مادتي الفرنسية والإيقاظ العلمي، غدا الجمعة، واختبار الرياضيات، بعد غد السبت، على أن يتم الأعلان عن النتائج يوم 7 جويلية 2024.



ويتناظر 59 ألفا و 72 مترشحا لهذه المناظرة من إجمالي 200 ألف و400 تلميذ مرسّم بالسنة السادسة، على 3850 مقعدا ب 28 مدرسة إعدادية نموذجية بولايات الجمهورية، حسب ما أفاد به اليوم الخميس، مدير الإعلام والاتصال بوزارة التربية منذر العافي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.





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ويذكر أن من شروط القبول بإحدى المدارس الاعدادية النموذجية، الحصول على معدل عام في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لا يقل عن 15 من عشرين ويمكن قبول المترشحين المرتبين تفاضليا ضمن مجموعة المؤهلين الأول إلى حد استنفاذ طاقة الاستيعاب على أن لا يقل المعدل المطلوب عن 14 من عشرين.



ويقع ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا حسب المدارس الإعدادية النموذجية المتناظر عليها وفي حدود طاقة استيعاب كل مدرسة إعدادية نموذجية التي تضبط بقرار من وزير التربية.