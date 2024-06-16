الإنتاج الوطني للنفط الخام يتراجع في شهر افريل بنسبة 13 بالمائة (المرصد الوطني للطاقة والمناجم)

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بلغ الانتاج الوطني للنفط إلى موفى شهر أفريل 2024 حوالي 0.46 مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بموفى شهر أفريل 2023 حيث بلغ حوالي 0.53 مليون طن مكافئ نفط.



وحسب معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم بلغ إنتاج سوائل الغاز (بما في ذلك انتاج معمل قابس) حوالي 42 ألف طن مكافئ نفط إلى موفى شهر أفريل 2024 مقابل 48 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2023 مسجلا انخفاضا بنسبة 13 بالمائة.





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وقد شهد قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات تحديات هامة منذ سنوات، منها بالاساس تذبذب سعر النفط في السوق العالمية والتداعيات الصحية لفيروس كوفيد19- وكذلك للحرب الروسية الأكرانية و خاصة التحركات الاجتماعية والتراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول.

وحسب نشرية المرصد حول الوضع الطاقي لشهر افريل ، فقد تم، إلى موفى الشهر الشروع في حفر بئر استكشافية جديدة برخصة "جناين الجنوبية".