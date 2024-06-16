رئيس الجمهورية يتبادل تهاني العيد مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

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جرت مساء، الأحد، مكالمتان هاتفيتان بين رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، وكل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، تم أثناءها تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

