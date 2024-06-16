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رئيس الجمهورية يتبادل تهاني العيد مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

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Publié le Dimanche 16 Juin 2024 - 20:56 قراءة: 0 د, 11 ث
      
جرت مساء، الأحد، مكالمتان هاتفيتان بين رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، وكل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، تم أثناءها تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.


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