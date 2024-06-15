المنستير: أسعار الأضاحي مازالت مرتفعة قبل ساعات من عيد الاضحى

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شهدت السوق الموسمية لبيع الأضاحي، التي ركزتها بلدية المنستير منذ 7 جوان الجاري في مفرق خنيس، اليوم السبت، توافد عدد محتشم من الراغبين في إقتناء أضحية العيد من الذين يفضلون شراءها مباشرة قبل عيد الأضحى، على أمل انخفاض سعرها في اللحظات الأخيرة.





واجمع المتسوقون في السوق في تصريحات لصحفية "وات" على ارتفاع سعر الأضاحي، في حين اعتبرها العديد من الفلاحين "في المتناول" نظرا للكلفة المرتفعة لتربية الأغنام.



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وأكد "جميل" (أب كان رفقة أفراد أسرته) بعد أن اشترى أضحية العيد، أن الأسعار ارتفعت ب200 دينار مقارنة بالسنة الماضية وأنّه اشترى الاضحية بألف و150 دينارا والتى كان سعرها في السنة الماضية ب800 دينار، مشيرا الى ان فرحته بعودة ابنته من الخارج لقضاء العيد مع اسرتها شجعه على اقتناء الاضحية.

واعتبر "الحبيب بلحاج عمر" (مواطن) أن السماسرة هم من رفعوا في الأسعار التى اعتبرها "مشطة" واشار بدوره الى فارق بين 150 و 200 دينار بين السنة الفارطة والسنة الحالية وأضاف انه "لن يشتري خروفا هذه السنة".

وذكر "شريف المهدوي" المسؤول عن تسيير السوق الموسمية لبيع الأضاحي لبلدية المنستير، أنّ أسعار الخروف الحي في السوق تتراوح بين 490 دينارا لخروف وزنه لا يتجاوز 11 كغ وألف و850 دينارا بدون ميزان.

ووردت على هذه السوق منذ انطلاقها وإلى غاية اليوم قرابة 4 آلاف رأس من الخرفان لقرابة 80 عارضا جلهم من الفلاحين مقابل 40 فلاحا خلال السنة الفارطة، وسيتواصل العمل بالسوق إلى غاية الساعة العاشرة ليلا حسب المهدوي.

وأجمع الفلاحون على ان البيع محدود حيث يبيع الفلاح الواحد في اليوم خروفين أو ثلاثة، ويتراوح سعرها بين 800 دينار لخروف يزن 20 كغ إلى الألف و50 دينارا لخروف يزن بين 22 كغ و23 كغ.

وقال "المنصف الخشناوي" (فلاح من سيدي بوزيد) أن كلفة الخروف مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف فحتى لو باع الفلاح بألفي دينار الخروف فلن يستطيع تغطية المصاريف وفق تعبيره قائلا "نحن نبيع بالخسارة طيلة السنة" مشيرا إلى الكثير من مربي المواشي هجروا النشاط، ودعا الجهات المعنية إلى توفير الأعلاف والتخفيض من أسعارها ومساعدة الفلاح.

وأكد من جهته المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات أحمد المثلوثي وجود وفرة في العرض، مقابل تراجع الطلب مقارنة بالسنة الماضية.

وتوافد على سوق الدواب بجمال أمس 4800 رأس من الخرفان في حين بلغ العدد بسوق الدواب بالمكنين الأربعاء الماضي 4600 رأس، وتراوح معدل الأسعار للكيلوغرام الواحد في السوقين بالنسبة للخروف الحي من 18 دينارا إلى 23 دينارا حسب المثلوثي.

وتطور في المقابل شراء القصابين للخروف الحي والذي يقع بيعه لحما بسعر43 دينارا للكيلوغرام الواحد.

وسجلت فرق المراقبة الاقتصادية إلى غاية يوم امس الجمعة 26 مخالفة اقتصادية متعلقة بالترفيع في أسعار لحم الخروف وعدم إشهار الأسعار وعدم وسم آلات الوزن، وذلك على مستوى محلات القصابين بالجهة.

وبلغ عدد نقاط بيع أضاحي العيد في ولاية المنستير حسب المثلوثي، 33 نقطة منها 6 نقاط بقصيبة المديوني، و4 نقاط بيع بالمكنين، ومثلها بكل من جمال والوردانين، والبقية بالمنستير، وصيادة لمطة بوحجر، وقصر هلال، وطبلبة، والبقالطة، وخنيس.