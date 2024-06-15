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وفاة كامبل مهاجم أرسنال وإيفرتون السابق عن 54 عاما

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Publié le Samedi 15 Juin 2024 - 15:09 قراءة: 0 د, 38 ث
      
توفي كيفن كامبل المهاجم السابق لأندية أرسنال وإيفرتون ونوتنغهام فورست الانقليزية والمعلق الرياضي عن 54 عاما.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن كامبل ظل في المستشفى لمدة أسبوعين قبل إعلان وفاته اليوم السبت.
وقال أرسنال على مواقع التواصل الاجتماعي "شعرنا بحزن بالغ لدى علمنا بوفاة مهاجمنا السابق كيفن كامبل بعد صراع قصير مع المرض".
وأضاف النادي اللندني "كان كيفن محبوبا من الجميع في النادي".
...

ولعب كامبل المولود في لندن لأول مرة مع الفريق الأول لأرسنال في 1988 وقضى سبع سنوات مع النادي أعير خلالها مرتين.
وكان ضمن تشكيلة أرسنال الفائزة ببطولة الدرجة الأولى الانقليزية في موسم 1990-1991 وبكأس إنقلترا في 1992-1993 وبكأس أبطال الكؤوس الأوروبية في 1993-1994.
وانضم إلى نوتنغهام فورست في 1995 حيث أمضى ثلاث سنوات ثم انتقل إلى إيفرتون في 1999 لمدة سبع سنوات.


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