مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت تحجز 1380 لترا من الزيت النباتي المدعم

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حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت، أمس الجمعة، 1380 لترا من الزيت النباتي المدعم لدى أحد تجار جملة للمواد الغذائية بتينجة، وذلك في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربات.



وتم حجز كميات الزيت النباتي المدعم، وفق بلاغ صادر، السبت، عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بعد أن ثبت تلاعب التاجر بهذه المادة المدعمة من خلال الترفيع في أسعار بيعها مقابل إصدار فواتير غير مطابقة للواقع لبعض تجار المواد الغذائية بالتفصيل.





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وحررت، وفق ذات المصدر، مخالفة اقتصادية من أجل الإتجار في مادة مدعمة بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل، وإعادة ضخ هذه الكميات بالمسالك القانونية في انتظار تأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة فضلا عن منعه من التزود بهذه المادة.



كما وقع في السياق ذاته، منع تاجر جملة ٱخر من التزود بمادة الزيت المدعم بمنزل بورقيبة بعد أن تبين على إثر تعميق الأبحاث أن هذا الأخير يتولى ترويج هذه المادة خارج المسالك القانونية وإصدار فواتير غير قانونية.



وأكدت الوزارة في هذا الصدد، تواصل الأعمال لتحديد الكميات التي تم التفويت فيها بصفة غير قانونية.