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الرجاء يتوج بطلا للمغرب

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Publié le Samedi 15 Juin 2024 - 10:27 قراءة: 0 د, 30 ث
      
توج الرجاء الرياضي بلقب البطولة المغربية لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 للمرة الثالثة عشرة في تاريخه عقب فوزه على مضيفه مولودية وجدة (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الجمعة على أرضية الملعب الشرفي لوجدة لحساب الجولة الثلاثين والأخيرة.
وسجل أهداف الرجاء عبد الله خفيفي (34) ويسري بوزوق (45 ض ج و64 ض ج).

ولحساب نفس الجولة، فاز الجيش الملكي على ضيفه الفتح الرياضي بهدفين للاشيء على أرضية الملعب البلدي بالقنيطرة.
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وسجل هدفي الجيش الملكي لامين دياكيتي (59 ض ج) ويوسف عربيدي (90).
وتصدر الرجاء الرياضي البطولة برصيد 72 نقطة بفارق نقطة واحدة امام مطارده المباشر الجيش الملكي (71 نقطة).





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