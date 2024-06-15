الرجاء يتوج بطلا للمغرب

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توج الرجاء الرياضي بلقب البطولة المغربية لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 للمرة الثالثة عشرة في تاريخه عقب فوزه على مضيفه مولودية وجدة (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الجمعة على أرضية الملعب الشرفي لوجدة لحساب الجولة الثلاثين والأخيرة.

وسجل أهداف الرجاء عبد الله خفيفي (34) ويسري بوزوق (45 ض ج و64 ض ج).



ولحساب نفس الجولة، فاز الجيش الملكي على ضيفه الفتح الرياضي بهدفين للاشيء على أرضية الملعب البلدي بالقنيطرة.



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وسجل هدفي الجيش الملكي لامين دياكيتي (59 ض ج) ويوسف عربيدي (90).

وتصدر الرجاء الرياضي البطولة برصيد 72 نقطة بفارق نقطة واحدة امام مطارده المباشر الجيش الملكي (71 نقطة).







