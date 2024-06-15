Babnet

بنزرت: وفاة طفلين غرقا  بشاطئ مامي بمعتمدية رأس الجبل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/652a5141750486.77610838_gqlijomenpkfh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 15 Juin 2024 - 07:18 قراءة: 0 د, 55 ث
      
توفي طفلان صغيران يبلغان من العمر 8 و10 سنوات غرقا بشاطئ مامي بمعتمدية راس الجبل، بحسب ما افاد به العميد كمال المليتي المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت .

وبين المليتي انه تم مباشرة عقب إخطار مصالح الحماية المدنية التنسيق مع مصالح مستشفى راس الجبل وتوجيه سيارة إسعاف على عين المكان اين تم نقل طفل اول على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي براس الجبل لكن يد المنون كانت اسبق من مجهودات فريق الحماية والصحة العمومية وتوفي الطفل نتيجة توقف قلبي رئوي .

...

واضاف المدير الجهوي للحماية المدنية انه تم إستنفار فريق الغوص التابع لمصالح الحماية المدنية بمشاركة مصالح الحرس الوطني بكاب زبيب من اجل البحث عن الطفل الغريق الثاني المفقود وإنتشال جثته في زمن قياسي .

وجدد المصدر نفسه التاكيد على المصطافين بتلافي المغامرة بالسباحة في الاماكن غير المحروسة والتقيد بنصائح فرق السباحين المنقذين خاصة عندما تكون ظروف السباحة غير مواتية مثلما هو الحال اليوم ،علاوة على دعوة الاولياء بالانتباه إلى ابنائهم خلال التحول إلى الشاطئ للسباحة .

يشار ان النيابة العمومية كانت اذنت بتوجيه جثتى الطفلين إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت للتشريح وتحديد اسباب الوفاة بالتوازي مع فتح بحث في واقعة الحال.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289335


babnet
Can_2024
 CAN_2024  14:00 Hun CAN_2024 - Swi CAN_2024 |
 CAN_2024  17:00 Spa CAN_2024 - Cro CAN_2024 |
 CAN_2024  20:00 Ita CAN_2024 - Alb CAN_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 07:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*