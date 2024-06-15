بنزرت: وفاة طفلين غرقا  بشاطئ مامي بمعتمدية رأس الجبل

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توفي طفلان صغيران يبلغان من العمر 8 و10 سنوات غرقا بشاطئ مامي بمعتمدية راس الجبل، بحسب ما افاد به العميد كمال المليتي المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت .



وبين المليتي انه تم مباشرة عقب إخطار مصالح الحماية المدنية التنسيق مع مصالح مستشفى راس الجبل وتوجيه سيارة إسعاف على عين المكان اين تم نقل طفل اول على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي براس الجبل لكن يد المنون كانت اسبق من مجهودات فريق الحماية والصحة العمومية وتوفي الطفل نتيجة توقف قلبي رئوي .





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واضاف المدير الجهوي للحماية المدنية انه تم إستنفار فريق الغوص التابع لمصالح الحماية المدنية بمشاركة مصالح الحرس الوطني بكاب زبيب من اجل البحث عن الطفل الغريق الثاني المفقود وإنتشال جثته في زمن قياسي .



وجدد المصدر نفسه التاكيد على المصطافين بتلافي المغامرة بالسباحة في الاماكن غير المحروسة والتقيد بنصائح فرق السباحين المنقذين خاصة عندما تكون ظروف السباحة غير مواتية مثلما هو الحال اليوم ،علاوة على دعوة الاولياء بالانتباه إلى ابنائهم خلال التحول إلى الشاطئ للسباحة .



يشار ان النيابة العمومية كانت اذنت بتوجيه جثتى الطفلين إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت للتشريح وتحديد اسباب الوفاة بالتوازي مع فتح بحث في واقعة الحال.