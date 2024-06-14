زغوان: تخصيص2ر9 مليون دينار لتهذيب مدينة صواف وحي الأمل بالفحص

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خصصت وكالة التهذيب والتجديد العمراني ضمن الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، اعتمادا بقيمة 2ر9 مليون دينار لتهذيب مدينة صواف وحي الأمل بالفحص من ولاية زغوان



وأوضح المدير الجهوي للوكالة فيصل بن علي لـصحفي "وات" أن كلفة مشروع تهذيب مدينة صواف قدر بـ2ر6 مليون دينار، ستخصص لتعبيد الطرقات وترصيف الأنهج وإنارتها وربط الأحياء بشبكة التطهير، كما تتضمن أشغال تهذيب حي الأمل بالفحص الذي قدرت كلفتها بحوالي 3 مليون دينار نفس العناصر، واشار إلى أن المشروعين بلغا مرحلة طلب العروض، مقدرا انطلاق أشغالهما خلال الأسابيع القليلة المقبلة

وأشار بن علي الى أن مصالح الوكالة انطلقت منذ شهر مارس الماضي في إنجاز مشروع تهذيب "حي المندرة" بالناظور، ضمن نفس البرنامج بكلفة أشغال حددت بما يفوق 8ر2 مليون دينار، وبلغت نسبة تقدمها حوالي 30 بالمائة.