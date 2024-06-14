منوبة: اقبال على نقطة بيع الأضاحي بالميزان

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تواصل الاقبال بمنطقة السعيدة التابعة لولاية منوبة على نقطة بيع الأضاحي بالميزان التابعة لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالاشتراك مع المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، الا ان العرض في مختلف نقاط بيع الخرفان بالجهة ما زال متجاوزا للطلب وسط اقبال باهت رغم اقتراب موعد عيد الأضحى.



وذكرت المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى منى الرمضاني، في تصريح لصحفية "وات"، انه تم بيع 1047 من الأضاحي بنقطة البيع ب"السعيدة" إلى حدود امس الخميس، من جملة 1372 من الاضاحي تم توفيرها منذ افتتاح نقطة البيع يوم 08 جوان الجاري.

وأضافت ان التسعيرة المرجعية للأضاحي كانت 21 دينارا و900 مليم للكلغ من الضأن الحي، تم تخفيضها لدى بعض الفلاحين والمربين بالنقطة (17 فلاحا ومربيا من ولايات القيروان زغوان وسليانة وسيدي بوزيد ومنوبة)، الى 20 دينارا للأضاحي التي يتجاوز وزنها ال60 كلغ .



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وتجاوز العرض للطلب في العديد من نقاط البيع (بعضها بالميزان) بمختلف معتمديات الجهة، وسط أسباب مختلفة منها ارتفاع الأسعار الذي انخفض نوعا ما مقارنة بالأيام الفارطة، لكنه كان دون إمكانيات الأغلبية من المواطنين، مع عدم تزامن صرف الأجور مع فترة العيد، حيث استحال على الكثيرين من الموظفين اقتناء الأضحية، وفق تأكيد عدد منهم لصحفية "وات".

وارتأت عديد العائلات اقتناء اللحوم من محلات القصابين التي شهدت بداية من اليوم الجمعة حركية كبيرة، وهو ما جعل مصالح الرقابة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة تكثف من الحملات الرقابية المشتركة، عبر 05 فرق تابعة لها بالاشتراك مع الحرس والشرطة البلديين.

وأفضت الحملة التي انطلقت، منذ شروع وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بداية من غرة جوان الجاري، في اعتماد تسعيرة موحدة لبيع لحوم الضأن المنتجة محليا والمقدّرة بـ43 دينارا للكلغ، الى رفع 54 مخالفة اقتصادية في قطاع بيع اللحوم الحمراء، وفق تصريح المدير الجهوي للتجارة بمنوبة الصادق للاّهم لصحفية "وات".

وتوزّعت المخالفات المرصودة، إلى 18 مخالفة من أجل البيع بأسعار غير قانونية، وعدم تطبيق التسعيرة المذكورة، و18 مخالفات من أجل عدم إشهار الأسعار بمحلات القصابين، و18 مخالفة من أجل اعتماد موازين غير قانونية.

وتركزت المراقبة التي تتواصل غدا وبعد غد، متابعة نزاهة المعاملات الاقتصادية، وشفافية المعاملات التجارية وطرق البيع وإشهار الأسعار، فضلا عن متابعة التزويد والأسعار الخاصة بالخضر الورقية والليمون وغيرها من المواد الفلاحية المطلوبة وذات الإقبال من المستهلكين في عيد الأضحى، وذلك للتصدي لتجاوزات الرفع في الأسعار.

في جانبها، خصصت دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، 6 أطباء بياطرة لتامين عملية المراقبة الصحية للأضاحي خلال أيام عيد الأضحى، ونشرت على صفحتها الرسمية أسماءهم وأرقام هواتفهم ووضعتها على ذمة المواطنين للاستفسار أو لطلب المعاينة متى ما استدعت الحالة ذلك.